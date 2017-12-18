Агент: «ЦСКА не делал предложения «Атлетико Минейро» по Отеро, игрок хочет играть в Европе»

Агент полузащитника «Атлетико Минейро» Ромуло Отеро Ролим Крамо заявил, что ЦСКА не отправлял официального предложения бразильскому клубу по трансферу 25-летнего игрока.

Ранее сообщалось об интересе армейцев к венесуэльскому футболисту.

«Я не получал официальных предложений от ЦСКА. Соглашусь, что он скорее выбрал бы переход в европейские топ-чемпионаты. Уверен в этом. Его трансферная цена? Точно больше 2 миллионов евро», – сказал Кармо.

Текущий контракт Отеро рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 36 матчей, забив девять мячей и сделав три голевые передачи. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2 миллиона евро.