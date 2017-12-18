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    • Агент: «ЦСКА не делал предложения «Атлетико Минейро» по Отеро, игрок хочет играть в Европе»

    Агент: «ЦСКА не делал предложения «Атлетико Минейро» по Отеро, игрок хочет играть в Европе»

    Агент полузащитника «Атлетико Минейро» Ромуло Отеро Ролим Крамо заявил, что ЦСКА не отправлял официального предложения бразильскому клубу по трансферу 25-летнего игрока.

    Ранее сообщалось об интересе армейцев к венесуэльскому футболисту.

    «Я не получал официальных предложений от ЦСКА. Соглашусь, что он скорее выбрал бы переход в европейские топ-чемпионаты. Уверен в этом. Его трансферная цена? Точно больше 2 миллионов евро», – сказал Кармо.

    Текущий контракт Отеро рассчитан до лета 2020 года. В нынешнем сезоне он провел 36 матчей, забив девять мячей и сделав три голевые передачи. Портал Тransfermarkt оценивает стоимость хавбека в 2 миллиона евро.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.12.2017 17:48
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    Комментарии (3)
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    Munez89
    1513610066
    Украина це Европа, а Россия разве нет?))
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    bset
    1513690046
    Открываю профиль игрока. За последние 3 матча 5 голов в Чемпионате Бразилии. "Только больше 2 миллионов". А нашим игрокам навешивают цены от 10 миллионов. Что-то у нас в стране пошло не так...
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    ologreds
    1694991709
    numo529578
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