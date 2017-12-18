Бубнов: «По стилю Смолову подходит Примера. Если поступит предложение от «Реала», нужно соглашаться»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов смог бы проявить себя в чемпионате Испании.

Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны «Реала». Бубнов считает, что в случае предложения от мадридцев форварду сборной России нужно соглашаться на переезд в Примеру.

«У Смолова наибольшие шансы заиграть в Европе среди российских игроков? Я бы так не сказал, ведь есть и более молодые игроки – Головин или братья Миранчуки. К ним вроде тоже существует интерес со стороны европейских клубов, хотя считаю, что им полезнее было бы задержаться в России. У Смолова же есть преимущество в виде знания английского языка, а также опыт выступления на Западе – в составе «Фейеноорда». Соглашусь, что в нынешнем составе сборной России он обладает наибольшими шансами оказаться в Европе.

Какой западный чемпионат лучше всего ему бы подошел? Думаю, по стилю Смолову ближе всего испанская Ла Лига. Там техничный футбол и не такой силовой, как, например, в Англии. Не хочу сказать, что Федор не готов к АПЛ, но там нужна соответствующая адаптация, а на нее может уйти немало времени.

Слухи об интересе к Федору со стороны «Реала»? Попасть в такую команду – очень серьезный вызов. И хотя сразу проявить себя в «Реале» будет очень сложно, лучше уж попробовать свои силы там, чем в «Вест Хэме», куда его также сватают. Все-таки это команды разного уровня. Если такое предложение действительно поступит, то почему бы и нет – надо соглашаться. Другое дело, что нынешний уровень игры Смолова недотягивает до «Реала», поэтому сложно представить, что в Мадриде он сходу начнет приносить пользу», – сказал Бубнов.