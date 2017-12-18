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    • Бубнов: «По стилю Смолову подходит Примера. Если поступит предложение от «Реала», нужно соглашаться»

    Бубнов: «По стилю Смолову подходит Примера. Если поступит предложение от «Реала», нужно соглашаться»

    Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что нападающий «Краснодара» Федор Смолов смог бы проявить себя в чемпионате Испании.

    Ранее появилась информация об интересе к игроку со стороны «Реала». Бубнов считает, что в случае предложения от мадридцев форварду сборной России нужно соглашаться на переезд в Примеру.

    «У Смолова наибольшие шансы заиграть в Европе среди российских игроков? Я бы так не сказал, ведь есть и более молодые игроки – Головин или братья Миранчуки. К ним вроде тоже существует интерес со стороны европейских клубов, хотя считаю, что им полезнее было бы задержаться в России. У Смолова же есть преимущество в виде знания английского языка, а также опыт выступления на Западе – в составе «Фейеноорда». Соглашусь, что в нынешнем составе сборной России он обладает наибольшими шансами оказаться в Европе.

    Какой западный чемпионат лучше всего ему бы подошел? Думаю, по стилю Смолову ближе всего испанская Ла Лига. Там техничный футбол и не такой силовой, как, например, в Англии. Не хочу сказать, что Федор не готов к АПЛ, но там нужна соответствующая адаптация, а на нее может уйти немало времени.

    Слухи об интересе к Федору со стороны «Реала»? Попасть в такую команду – очень серьезный вызов. И хотя сразу проявить себя в «Реале» будет очень сложно, лучше уж попробовать свои силы там, чем в «Вест Хэме», куда его также сватают. Все-таки это команды разного уровня. Если такое предложение действительно поступит, то почему бы и нет – надо соглашаться. Другое дело, что нынешний уровень игры Смолова недотягивает до «Реала», поэтому сложно представить, что в Мадриде он сходу начнет приносить пользу», – сказал Бубнов.

    Источник: Sportbox.ru

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    18.12.2017 15:37
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    Комментарии (23)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    GrizzlyD
    1513609409
    а в итоге останется в России, потому что за бугром он никому не нужен
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    Chesn0k
    1513609675
    в итоге поменяют на дзюбу с шатовым или на шатова с доплатой зенита)
    Ответить
    volfrik
    1513609752
    бред. никто не позовет его в Реал
    Ответить
    OfaZavr
    1513610405
    лучше посидеть на лавке сезон другой в Реале чем пойти в клуб скромнее и постоянно играть так что-ли получается? но это не значит что я за Вест Хэм если другого предложения не будет тогда лучше в Краснодаре остаться.
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    subbotaspartak
    1513610950
    Реал не Зенит, скупать чё попало, А Смолова им недоставало...
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    Сильвербой
    1513611552
    Федор сам разберется что для него лучше!
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    СуперДизель
    1513612229
    Давай цену Феде набивай
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    Бриг
    1513612902
    Вроде считает себя серьезным аналитиком, а туда-же. Какой там Реал?
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    maygli
    1513614382
    Бубнов с умничал, что ли? "Если поступит предложение от Реала, то нужно соглашаться." Можно подумать, что кто-то будет ещё раздумывать, если ему поступит предложение от Реала.
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    ologreds
    1694991709
    numo529568
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