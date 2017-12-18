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    • Конте: «Меня не беспокоят слухи о возможном уходе из «Челси», но игроки верят, что мы можем расстаться»

    Конте: «Меня не беспокоят слухи о возможном уходе из «Челси», но игроки верят, что мы можем расстаться»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил недовольство по поводу спекуляций в СМИ относительно своего будущего.

    Ранее появилась информация, что в феврале итальянского специалиста у руля синих может сменить его соотечественник Карло Анчелотти.

    «Каждый день появляются различные предположения о моем будущем. Это неправильно, потому что я считаю, что заслуживаю некоторого уважения к тому, что я делал в прошлом сезоне и делаю в этом.

    Читать каждую неделю: «Клуб контактировал с тем или иным тренером» – для меня это не проблема, но это может создать проблемы с игроками, которые верят, что мы можем расстаться.

    У меня есть еще один год по контракту, поэтому в данный момент я сосредоточен на том, чтобы улучшить своих игроков, попытаться улучшить команду, клуб.

    Если вы понимаете футбол, есть момент, когда нужно обладать большим терпением, чтобы знать, что кто-то работает очень хорошо.

    Думаю, что в прошлом сезоне мы проделали фантастическую работу, и продолжаем ее в этом сезоне. Мы стараемся изменить средний возраст нашей команды. Для такого клуба, как «Челси», очень важно начать делать это, если хотите создать новую базу и с уверенностью смотреть в будущее», – сказал Конте.

    Источник: Goal.com

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    18.12.2017 15:28
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    Комментарии (5)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    acer2003
    1513600913
    Если Конте покинет Челси ,то без работы не останется не на неделю ! Если только по своему желанию
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    DOCTOR PENALTY
    1513601986
    ГРУСТНО...****
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    dok66
    1513603260
    Что-то у Конте в этом сезоне пошло не так ! Говорить о прошлых заслугах бесполезно . Если хочешь , остаться в Челси , все только от тебя зависит !
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    САНЁК17
    1513623637
    Жалко
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    ologreds
    1694991709
    numo529567
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