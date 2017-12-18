Конте: «Меня не беспокоят слухи о возможном уходе из «Челси», но игроки верят, что мы можем расстаться»

Главный тренер «Челси» Антонио Конте выразил недовольство по поводу спекуляций в СМИ относительно своего будущего.

Ранее появилась информация, что в феврале итальянского специалиста у руля синих может сменить его соотечественник Карло Анчелотти.

«Каждый день появляются различные предположения о моем будущем. Это неправильно, потому что я считаю, что заслуживаю некоторого уважения к тому, что я делал в прошлом сезоне и делаю в этом.

Читать каждую неделю: «Клуб контактировал с тем или иным тренером» – для меня это не проблема, но это может создать проблемы с игроками, которые верят, что мы можем расстаться.

У меня есть еще один год по контракту, поэтому в данный момент я сосредоточен на том, чтобы улучшить своих игроков, попытаться улучшить команду, клуб.

Если вы понимаете футбол, есть момент, когда нужно обладать большим терпением, чтобы знать, что кто-то работает очень хорошо.

Думаю, что в прошлом сезоне мы проделали фантастическую работу, и продолжаем ее в этом сезоне. Мы стараемся изменить средний возраст нашей команды. Для такого клуба, как «Челси», очень важно начать делать это, если хотите создать новую базу и с уверенностью смотреть в будущее», – сказал Конте.