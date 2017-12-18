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    • Блан сообщил, что отказался от предложения возглавить сборную США

    Блан сообщил, что отказался от предложения возглавить сборную США

    Бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан сообщил, что ему поступало предложение возглавить команду США, на которое он ответил отказом.

    «Мне поступало предложение, но мой ответ сборным – нет. Руководить сборной особенно сложно, если ты не из этой страны. Национальная команда должна заставлять тебя трепетать. Поэтому я ответил отказом», – сказал Блан.

    Напомним, 52-летний специалист тренировал Францию с 2010 по 2012 год. Под его руководством трехцветные дошли до четвертьфинала чемпионата Европы-2012, где уступили будущему победителю Испании.

    Источник: Le Parisien

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    18.12.2017 14:56
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    Комментарии (2)
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    DOCTOR PENALTY
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    Сильная мотивация у Лорана !
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