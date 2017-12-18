Блан сообщил, что отказался от предложения возглавить сборную США

Бывший главный тренер «ПСЖ» и сборной Франции Лоран Блан сообщил, что ему поступало предложение возглавить команду США, на которое он ответил отказом.

«Мне поступало предложение, но мой ответ сборным – нет. Руководить сборной особенно сложно, если ты не из этой страны. Национальная команда должна заставлять тебя трепетать. Поэтому я ответил отказом», – сказал Блан.

Напомним, 52-летний специалист тренировал Францию с 2010 по 2012 год. Под его руководством трехцветные дошли до четвертьфинала чемпионата Европы-2012, где уступили будущему победителю Испании.