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    • «Интер» провел переговоры с агентом Мхитаряна, игрок близок к переходу в миланский клуб

    «Интер» провел переговоры с агентом Мхитаряна, игрок близок к переходу в миланский клуб

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Интере».

    Сообщается, что руководство миланского клуба уже провело первые переговоры с агентом 28-летнего игрока Мино Райолой.

    Пока остается неясным, будет ли это аренда, или полноценный трансфер.

    Напомним, армянин может покинуть «красных дьяволов» из-за разногласий с главным тренером Жозе Моуринью.

    В текущем сезоне Мхитарян, выступающий за манкунианцев с лета 2016 года, принял участие в 17-ти поединках, записав на свой счет два гола и шесть результативных передач.

    Источник: Football Italia

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    18.12.2017 13:59
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    Комментарии (7)
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    фантоци
    1513596871
    Наконец перейдет в нормальный клуб.МЮ с мауром ничего не светит.
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    DOCTOR PENALTY
    1513598231
    Неплохой вариант, но лучше было бы в РФПЛ.( Для нас)
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    Killer_King
    1513600985
    Через годик в РФПЛ и точка
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    dok66
    1513602663
    Генриху точно пора уже валить из МЮ . При Мауре он просто зачах !
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    Russisch Schwein
    1513605392
    Если видели игры МЮ, то он был абсолютно никаким. Постоянно терял мяч в центре поля при малейшем прессинге. Так что правильно делают, что избавляются от него.
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    ologreds
    1694991711
    numo529560
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