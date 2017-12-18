«Интер» провел переговоры с агентом Мхитаряна, игрок близок к переходу в миланский клуб

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян близок к тому, чтобы продолжить карьеру в «Интере».

Сообщается, что руководство миланского клуба уже провело первые переговоры с агентом 28-летнего игрока Мино Райолой.

Пока остается неясным, будет ли это аренда, или полноценный трансфер.

Напомним, армянин может покинуть «красных дьяволов» из-за разногласий с главным тренером Жозе Моуринью.

В текущем сезоне Мхитарян, выступающий за манкунианцев с лета 2016 года, принял участие в 17-ти поединках, записав на свой счет два гола и шесть результативных передач.