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    • Венгер: «Озил хочет остаться в «Арсенале» и его не нужно убеждать в этом»

    Венгер: «Озил хочет остаться в «Арсенале» и его не нужно убеждать в этом»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер верит, что полузащитник Месут Озил, чей контракт истекает летом 2018 года, хочет остаться в лондонском клубе.

    «Я верю, что Озил хочет остаться, его не нужно убеждать в этом. Вы хотите, чтобы никто не покидал команду, и вы видите, на что мы стоим на этом. Однако на данный момент – это очень сложно.

    Мы знаем, что будет до конца сезона, но я не могу вам сказать, что будет после.

    Думаю, что он берет на себя ответственность, и это то, что от него требуется. Он стал более зрелым, очень хорошо руководит командой. Он много работает с мячом и ваш сердечный ритм замедляется, когда мяч оказывается у него.

    Я бы сказал, что более важным является его качество и влияние, которое он оказывает на командную игру, а не его голы», – сказал Венгер.

    Озил защищает цвета «канониров» с сентября 2013 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15-ти матчах, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами.

    Источник: Skysports

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    18.12.2017 13:37
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