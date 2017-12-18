Венгер: «Озил хочет остаться в «Арсенале» и его не нужно убеждать в этом»

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер верит, что полузащитник Месут Озил, чей контракт истекает летом 2018 года, хочет остаться в лондонском клубе.

«Я верю, что Озил хочет остаться, его не нужно убеждать в этом. Вы хотите, чтобы никто не покидал команду, и вы видите, на что мы стоим на этом. Однако на данный момент – это очень сложно.

Мы знаем, что будет до конца сезона, но я не могу вам сказать, что будет после.

Думаю, что он берет на себя ответственность, и это то, что от него требуется. Он стал более зрелым, очень хорошо руководит командой. Он много работает с мячом и ваш сердечный ритм замедляется, когда мяч оказывается у него.

Я бы сказал, что более важным является его качество и влияние, которое он оказывает на командную игру, а не его голы», – сказал Венгер.

Озил защищает цвета «канониров» с сентября 2013 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 15-ти матчах, отметившись тремя голами и пятью результативными передачами.