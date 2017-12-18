«Спартак» отказался подписывать контракт с Нигматуллиным-младшим

Сын известного в прошлом голкипера «Спартака» и сборной России Руслана Нигматуллина не перейдет в стан красно-белых. Руслан Нигматуллин-младший прошел несколько просмотров с московской командой, однако не произвел должного впечатления на тренерский штаб.

После того, как 17-летний страж ворот провел несколько тренировок с основой, ему было предложено пройти заключительный просмотровый сбор. Он завершился 17 декабря, после чего молодой игрок покинул расположение «Спартака». Как сообщает источник, столичный клуб не намерен предлагать вратарю соглашение.

Минувшим летом Нигматуллин-младший тренировался с владимирским «Торпедо». В настоящее время футболист не имеет нет профессионального контракта.