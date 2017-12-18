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    • «Спартак» отказался подписывать контракт с Нигматуллиным-младшим

    «Спартак» отказался подписывать контракт с Нигматуллиным-младшим

    Сын известного в прошлом голкипера «Спартака» и сборной России Руслана Нигматуллина не перейдет в стан красно-белых. Руслан Нигматуллин-младший прошел несколько просмотров с московской командой, однако не произвел должного впечатления на тренерский штаб.

    После того, как 17-летний страж ворот провел несколько тренировок с основой, ему было предложено пройти заключительный просмотровый сбор. Он завершился 17 декабря, после чего молодой игрок покинул расположение «Спартака». Как сообщает источник, столичный клуб не намерен предлагать вратарю соглашение.

    Минувшим летом Нигматуллин-младший тренировался с владимирским «Торпедо». В настоящее время футболист не имеет нет профессионального контракта.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.12.2017 13:08
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    Комментарии (14)
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    DOCTOR PENALTY
    1513593516
    Бренд не сработал. Теперь необходимо произвести ребрендинг с упором на качество. Возможно через ФНЛ. Например через Енисей.
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    insider_retro
    1513595596
    Ну, не подошёл парень... Всё прозрачно и не зачем его прифамильно склонять за несостоявшийся блат... Его же просмотрели несколько раз, а не в "переговорке" порешили...
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    SEREZHA7575
    1513596178
    для такого клуба как Спартак, нужно сначала много работать, и заслужить внимание тренера!
    Ответить
    silver29
    1513596384
    Цитата Нигматуллина-старшего: "Бывшего вратаря сборной России вполне устраивает, что его сын начинает футбольную карьеру в небольшом городе. Нигматуллин-старший вспоминает свой опыт. Его старт в Набережных Челнах, когда он выступал за «КамАЗ», игравший во втором дивизионе, позволил, в конце концов, достичь уровня лучших клубов страны." Показатели у сына более чем скромные, вернее их совсем нет, и на кой это дарование Спартаку ?
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    спартак спартаков 1
    1513600260
    &&&&
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    dok66
    1513602480
    Ну не подошел , и ладно . 17 лет , работай и все получится ! Но для этого нужно просто работать !!!!
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    Gerecht165
    1513604496
    "В настоящее время футболист не имеет нет профессионального контракта." Минутка русского языка от Бомбардира.
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    OfaZavr
    1513608912
    если решили не подписывать значит явно увидели что в нем нет ничего особенного, правильно и сделали.
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    subbotaspartak
    1513614090
    За фамилию папы вряд ли возьмут, Таланты и без родителей растут.
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    ologreds
    1694991711
    numo529556
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