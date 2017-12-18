Руни: «Жиру не помешал бы «Эвертону»

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни считает, что нападающий «Арсенала» Оливье Жиру мог бы усилить его команду.

«Думаю, нам не помешал бы еще один форвард. Жиру? Это тот футболист, который должен выходить в стартовом составе. Каждый раз, появляясь на поле, он забивает, против него сложно играть.

Считаю, что, когда Жиру выходит в стартовом составе, «Арсенал» заметно становится сильнее», – считает Руни.

Напомним, что француз связан контрактом с «Арсеналом» до середины 2019 года. В текущем сезоне Жиру сыграл 15 игра в Премьер-лиге, забив в них четыре гола.