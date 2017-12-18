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    Адамов: «Был в шоке, когда пришел в академию «Ростова»

    Бывший нападающий Роман Адамов, который сейчас является главой детско-юношеских команд «Ростова», считает, что в подготовке юных футболистов давно назрели перемены. Он уверен, что в школе «Ростова» за последние 10 лет можно было добиться гораздо большего.

    «Я никогда не отличался деликатностью, ни на поле, ни за его пределами. Поэтому скажу прямо: за последние 10 лет мы могли бы добиться гораздо большего, но налицо системные сбои в подготовки юных талантов, неспособность удержать футболистов, отсутствие современной системы подготовки, недостаточная оснащенность школ.

    Честно, после анализа всей ситуации был в шоке. Ведь речь идет о подготовке смены, тех, кто в будущем будет защищать честь донского спорта. Меня поразила низкая квалификация тренеров, непрофессионализм, банальное равнодушие. Люди просто не хотели работать. Последнее время я много слышу за спиной разговоров о том, что «Адамов сломал систему», но если говорить о системе подготовки, то ее просто не было.

    О чем говорить, если старший методист школы – сын руководителя школы, который не имеет никакого отношения к футболу. На детей орали матом, ломали детскую психику. Поэтому если идет речь о том, что я сломал какую-то их собственную «систему» – то для этого меня и позвали.

    Поймите, впервые за много лет в клубе появилось руководство, которое заинтересовалось происходящим в Академии, которому не плевать на детей, которое хочет видеть своих воспитанников на поле. Как футбольный человек, скажу, что по нынешним временам это большая редкость.

    Уже сейчас мы меняем подход к тренировкам, проводим проверку уровня тренерского коллектива, на основе европейского опыта и с учетом российских реалий разрабатываем программу подготовки молодых футболистов. Пять месяцев я всеми силами пытался объяснить некоторым тренерам, что у нас новые требования к качеству тренировок, надо менять отношению к работе и детям.

    Но если люди не хотят менять подход к работе, то логично, что менять будут их. Родители детей стали относиться с доверием к школе. Некоторые хотели забирать детей в другие школы глядя на то, какое отношение было к ребятам. Сейчас мы переламываем ситуацию.

    Отдельное внимание уделяем воспитанию. Например, сейчас в школе обучается 370 детей разных возрастов. Естественно, что не все из них в итоге свяжут жизнь с футболом. Наша задача – воспитывать их еще и личностно, так как тренер имеет большое влияние на ребенка, зачастую сопоставимое с родительским авторитетом», – приводит слова Адамова «Чемпионат-Ростов».

    Источник: Бомбардир.ру

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    18.12.2017 11:18
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    Комментарии (9)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    vgarakh
    1513585511
    Если действительно все так, то удачи Роману в работе.
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    OfaZavr
    1513585758
    Молодец все грамотно рассказал, желаю удачи неравнодушному человеку побороть эти вещи и чтобы появлялось побольше талантливой молодежи в составе.
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    nemolod
    1513587088
    Кроме столиц подобное шоковое состояние наблюдается практически во всей стране и главные причины две - финансовое состояние и большой дефицит кадров из-за чего в подобных "академиях" мужья,жены,их дети,прочие родственники и приятели,которые в лучшем случае где-то успели поиграть хотя бы в любительских командах,а в худшем "где бы ни работать-лишь бы не работать" а для большего авторитета на детей можно и матюгом фугануть!
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    trudovik
    1513587390
    Да о чем говорить? В Москве всё тоже самое. Я 89 г.р. по детству играл в Москве, в Смене. В основном были в высшей лиге, но и премьерку выходили. Я лично играл против Прудникова. На угловых он мял меня как банку консервную, хотя и я был не самым маленьким среди своих. Он из под меня 3 гола забил. (сгорели 9:0). Я долго отходил от такой "встречи" и думал, что есть у нас ребята талантливые. И таких было много. (тогда нам было 15-16 лет) А после, Прудников под руководством Колыванова берет в 2006 году ЧЕ (до 17 лет) И если взять в целом 89 г.р. то кто сейчас играет? Прудникова просрали, хотя нужно было жать на него и воспитывать как положено. А.Минченкова (был в локо при Семине) самый талантливый игрок по Москве, в высшей лиге (детской), выходец из Чертаново - просрали. И так можно много и долго перечислять. Не умееют у нас ДЕЛАТЬ футболистов. Есть хорошие заготовки, а тупорылые тренера и методисты губят всё это.
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    Lester84
    1513594599
    Адамов научит их отдавать пас Гусу Хиддинку)))) А вообще любопытно будет поглядеть на него, как на функционера детско-юношеского футбола в Ростове. Как игрок - распи*дяй был конечно еще тот. В ночь перед важным матчем его легко можно было увидеть в каком-нибудь из ростовских ночных клубов. Посмотрим какой из него управленец получится))
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    dok66
    1513601420
    Вот такие как Роман и могут что-о сделать полезное для футбола . Он никогда не был равнодушным . А это самое главное !
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    Чуни Муни
    1513605619
    Удачи Рома!
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    Таганский
    1513631158
    Давай, Ромка, наведи порядок!!
    Ответить
    ologreds
    1694991711
    numo529548
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