Адамов: «Был в шоке, когда пришел в академию «Ростова»

Бывший нападающий Роман Адамов, который сейчас является главой детско-юношеских команд «Ростова», считает, что в подготовке юных футболистов давно назрели перемены. Он уверен, что в школе «Ростова» за последние 10 лет можно было добиться гораздо большего.

«Я никогда не отличался деликатностью, ни на поле, ни за его пределами. Поэтому скажу прямо: за последние 10 лет мы могли бы добиться гораздо большего, но налицо системные сбои в подготовки юных талантов, неспособность удержать футболистов, отсутствие современной системы подготовки, недостаточная оснащенность школ.

Честно, после анализа всей ситуации был в шоке. Ведь речь идет о подготовке смены, тех, кто в будущем будет защищать честь донского спорта. Меня поразила низкая квалификация тренеров, непрофессионализм, банальное равнодушие. Люди просто не хотели работать. Последнее время я много слышу за спиной разговоров о том, что «Адамов сломал систему», но если говорить о системе подготовки, то ее просто не было.

О чем говорить, если старший методист школы – сын руководителя школы, который не имеет никакого отношения к футболу. На детей орали матом, ломали детскую психику. Поэтому если идет речь о том, что я сломал какую-то их собственную «систему» – то для этого меня и позвали.

Поймите, впервые за много лет в клубе появилось руководство, которое заинтересовалось происходящим в Академии, которому не плевать на детей, которое хочет видеть своих воспитанников на поле. Как футбольный человек, скажу, что по нынешним временам это большая редкость.

Уже сейчас мы меняем подход к тренировкам, проводим проверку уровня тренерского коллектива, на основе европейского опыта и с учетом российских реалий разрабатываем программу подготовки молодых футболистов. Пять месяцев я всеми силами пытался объяснить некоторым тренерам, что у нас новые требования к качеству тренировок, надо менять отношению к работе и детям.

Но если люди не хотят менять подход к работе, то логично, что менять будут их. Родители детей стали относиться с доверием к школе. Некоторые хотели забирать детей в другие школы глядя на то, какое отношение было к ребятам. Сейчас мы переламываем ситуацию.

Отдельное внимание уделяем воспитанию. Например, сейчас в школе обучается 370 детей разных возрастов. Естественно, что не все из них в итоге свяжут жизнь с футболом. Наша задача – воспитывать их еще и личностно, так как тренер имеет большое влияние на ребенка, зачастую сопоставимое с родительским авторитетом», – приводит слова Адамова «Чемпионат-Ростов».