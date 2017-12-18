В «Боруссии» недовольны непунктуальностью Обамеянга

Руководство «Боруссии» Дортмунд недовольно нападающим Пьером-Эмериком Обамеянгом, который постоянно везде опаздывает.

«Без сомнения, Обамеянг является особенным футболистом. Но у него есть одна серьезная проблема – он очень непунктуальный.

Он всегда опаздывает. И кто бы что ни пытался, с этим ничего нельзя сделать», – рассказал спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк SkySports.

28-летний Обамеянг выступает за «Боруссию» с 2013 года. В текущем сезоне он провел 23 матча во всех турнирах, забив в них 21 гол и отдав три результативные передачи.