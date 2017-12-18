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    • Резвухин: «Амкар» любят и уважают в России, а дома кое-кто нас считает тунеядцами»

    Резвухин: «Амкар» любят и уважают в России, а дома кое-кто нас считает тунеядцами»

    Генеральный директор «Амкара» Игорь Резвухин рассказал о сложностях, с которыми пермяки столкнулись в последнее время. По его словам, на данный момент спорт не может быть оторван от государственной поддержки.

    Напомним, ранее появилась информация о том, что «Амкар» может прекратить свое существование в 2018 году. «Амкар» набрал 21 очко в 20 турах РФПЛ и занимает 13 место в турнирной таблице.

    – Вы у руля клуба ровно три года. Как бы вы оценили пройденный путь?

    – Считаю, нам удалось за это время многое. «Амкар» решал две задачи, с которыми редко кому удается справиться одновременно: спортивную и финансовую. С одной стороны, команда стабильно играла, а с другой – мы рассчитывались со старыми долгами и не делали новых. За это время в «Амкаре» сложился настоящий коллектив единомышленников, с которым можно идти дальше. У нас, я считаю, самый сильный тренерский штаб во всей лиге, наконец-то стали расти неплохие ребята в дубле, который уже одержал больше побед, чем за весь прошлый сезон. Наконец, в этом году «Амкар» был удостоен почетной премии «Премьер», которую РФПЛ вручила нам за работу с болельщиками в интернете и социальных сетях. Для клуба с самыми скромными финансовыми условиями в лиге мы сделали, я считаю, немало.

    – Каким вы хотели бы видеть развитие клуба?

    – Мы разработали концепцию развития клуба на пять лет, где, в частности, прописаны конкретные шаги, которые помогли бы увеличить доходные статьи бюджета.

    – О каких шагах идет речь?

    – В первую очередь – об организационных. О создании государственно-частного партнерства на базе стадиона «Звезда», например, что позволит привлечь федеральные средства на его реконструкцию. О развитии клубной Академии с открытием филиалов в городах края – если мы подготовим хотя бы 5-6 игроков основного состава, это избавит нас от приглашения игроков со стороны. В концепции прописаны и другие шаги. Но это – едва ли интересная тема за пределами профессиональной среды. Главным же здесь является то, что развитие «Амкара» невозможно без содействия властей. Причем в первую очередь не финансового, а именно организационного.

    – С чем же тогда связана сегодняшняя ситуация, когда «Амкар» упрекают в чрезмерных аппетитах?

    – Руководство клуба ни разу не просило министра или руководителя региона увеличить нам финансирование из бюджета. Все, с чем мы обращались – это с просьбой помочь в переговорах с действующими предприятиями Пермского края, трехлетние контракты с которыми у нас завершились! Руководители этих предприятий просят участия представителя администрации в переговорах – они помогали «Амкару» в рамках соглашения о социальном сотрудничестве с краем, так что участие властей в этом вопросе необходимо. А других потенциальных спонсоров в регионе просто-напросто нет.

    – Почему эта ситуация возникла только в декабре, когда вопросы такого рода решать уже достаточно сложно?

    – Министр спорта Глызин говорит о том, что все были предупреждены заранее, но это не так. Еще в июле нам подтвердили сохранение финансирования на будущий год, иначе мы бы не стали продлевать контракты с лидерами команды и с тренерами, у которых была масса других предложений. Да и вообще – нельзя же взять и в одночасье принять односторонне решение, что теперь мы будем играть по другим правилам. Сначала нужно создать какой-то переходный период, в котором четко обозначить, как и за счет чего клубы будут уходить от всесторонней помощи администрации региона...

    – Президент страны не раз говорил о том, что профессиональные клубы не должны финансироваться из бюджета…

    – Это правильно, так и должно быть. Но он же не говорил о том, что на местах власти должны похоронить большой спорт. Есть масса аргументов в пользу того, что в нашей стране большой спорт без помощи государства просто не выживет. Нельзя вместе с водой выплеснуть ребенка. Недавно даже Сергей Галицкий – создатель лучшего в стране частного футбольного клуба – говорил в интервью о том, что роль государства в жизни большого спорта должна быть по-прежнему ощутимой. В других регионах это понимают и находят возможности помогать спортивным клубам. Везде это происходит по-разному, но такого отношения местных властей, как сейчас в Перми к «Амкару», нет почти нигде. Считаю, мы этого не заслужили. В конце концов, «Амкар» – это рабочие места, – это 600 детей, которые занимаются спортом, – это главный бренд региона, который небезразличен тысячам и тысячам пермяков. Да и не только пермяков – сейчас мы получаем слова поддержки от болельщиков всей страны. «Амкар» любят и уважают в России, а дома к нам такое отношение, словно мы тунеядцы какие-то.

    Источник: ФК «Амкар»

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    18.12.2017 10:14
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    Комментарии (11)
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    la verdad
    1513582363
    Бюджет нужно тратить на дороги, школы и больницы, на зарплаты медсёстрам и учителям, а не на сумасшедшие зарплаты этим "функционерам" в мертворожденных "профессиональных" клубах.
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    insider_retro
    1513583223
    Если есть условия и люди, способные содержать профессиональный ФК - пусть цветёт и пахнет!!.. А тянуть из регионального бюджета средства на "профессиональные" зарплаты, прикрываясь детским спортом и рабочими местами - это не допустимо... Если государство не в состоянии обеспечить развивающие программы по спорту, то не хрен терзать себя и парить людям мозги про всякие шаги и движения... Жить надо по средствам... Готов выслушать контраргументы!..
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    Басмачи
    1513583996
    Как на Сочи скоро В Перми изчеснуть клуб Амкар
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    andrebest4
    1513590823
    не пойму что тут обсуждается?? Амкар уже не первый год стоит перед угрозой закрытия.. За это время можно было что то придумать и раскрутить доходы клуба.но нет каждый год переговоры и новое финансирование из бюджета..в клубе наверно думают что так будет всегда?
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    Полная Канистра
    1513591261
    сколько волка не корми а он всё в лес смотрит
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    Lester84
    1513594302
    Я не из Перми, и тем не менее вас не уважаю. Вы не тунеядцы, а составная часть груза, который тянет на дно российский футбол!
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    dok66
    1513602044
    Я уважаю Амкар , хоть и не из Перми . Но все время ждать от государства подачек - тупиковый путь . Менеджент как раз и должен искать пути и людей , чтобы клуб жил , а не существовал . Есть в стране люди (да в Пермском крае) , которым не безразличен клуб . Но нужно хотя бы задницу от стула оторвать !
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    alp
    1513606787
    ну не знаю... вряд ли кто то шибко уважает автобусную игру...
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    ologreds
    1694991711
    numo529543
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