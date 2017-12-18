Рамос: «Зидану удалось стать хорошим тренером»

Защитник «Реала» Серхио Рамос считает, что мадридцы в последнее время добились высоких результатов за счет того, что командой руководит Зинедин Зидан.

«Зидан является лучшим, это не подлежит обсуждению. Мы все очень счастливы, что он наш тренер. Благодаря ему мы стабильно добиваемся высоких результатов.

Опыт показывает, что хорошие футболисты редко становятся хорошими тренерами, но Зидану это удалось», – сказал Рамос.

Напомним, что в минувшие выходные «Реал» стал победителем клубного чемпионата мира.