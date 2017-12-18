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    • Дмитрий Черышев: «Шатову нужно пересмотреть свое поведение»

    Дмитрий Черышев: «Шатову нужно пересмотреть свое поведение»

    Известный российский тренер Дмитрий Черышев уверен, что «Зенит» все еще сохраняет шансы побороться за чемпионское звание в текущем сезоне. Специалист добавил, что он видит определенное недопонимание в команде.

    Напомним, «Зенит» делит второе место со «Спартаком» в турнирной таблице РФПЛ после 20-ти туров. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

    – У «Зенита» еще остаются осязаемые шансы на чемпионство?

    – Вы знаете, с таким внушительным подбором игроков сине-бело-голубые должны были сейчас лидировать или по крайней мере идти вровень с «Локомотивом». Тем не менее, шансы на чемпионство питерцы все равно сохраняют. «Зенит» – это очень хорошая и сбалансированная команда с классными иностранными и российскими футболистами. Просто им нужно изменить свое отношение к делу и более качественно подходить к каждому матчу.

    – Многие эксперты в качестве одной из главных проблем «Зенита» приводят тот факт, что Манчини не смог разобраться с большим составом. Вы поддерживаете эту точку зрения?

    – Знаете, чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно знать ситуацию изнутри. Я не знаю, что там происходит, но думаю, что какое-то недопонимание в команде есть, поэтому чемпионат России и не проходит для питерцев в гладком русле.

    – Переход Заболотного – усиление для «Зенита» или нет?

    – «Зенит» всегда будет усиливаться, усиливаться и усиливаться. Заболотный – это нападающий, который идентичен Дзюбе: оба они могут прикрыть мяч корпусом и хорошо сыграть головой. При этом Дзюба, я считаю, немного техничнее. Переход Заболотного увеличит конкуренцию в атаке, и чтобы не проиграть ее, Дзюбе предстоит полностью отдаваться на тренировках и в матчах, постоянно доказывать, что он игрок более высокого ранга.

    – В матче против «Ахмата» Манчини сначала выпустил Шатова на замену, а потом убрал с его поля. Что скажете по этой ситуации?

    – Обратная замена на самом деле очень сильно обижает игрока, это огромный психологический удар в его адрес. Я думаю, Олегу надо немножечко пересмотреть свое поведение, ведь если тренер так сделал, то значит, он увидел, что футболист где-то поступает неправильно. Мы все знаем Шатова как игрока мирового уровня, поэтому он обязательно пересмотрит свое поведение и докажет, что является игроком основного состава.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    18.12.2017 07:55
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    Комментарии (6)
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    lotsman
    1513581605
    В голове звёзды, вместо мозгов.
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    порт
    1513581637
    Шатов игрок мирового уровня? Что-то я сомневаюсь в этом. По российским меркам сильный,но не более того.
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    KalterJax
    1513582295
    На поле выходят только те, которые готовы к данному конкретному матчу! вот Кузяев к примеру выходит и выгрызает себе место в составе игрой, самоотдачей и голами! хотя от него этого никто не ждал! Заболотному кстати надо последовать его примеру! у него будет шанс наверно один из ста, его поставят в основу и он должен будет доказать, что его не зря купили или будет сидеть на лавке !
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    polt
    1513584684
    Все дело в Манчини, в его неспособности создать команду.
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    GrizzlyD
    1513609572
    забил
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    ologreds
    1694991711
    numo529531
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