Дмитрий Черышев: «Шатову нужно пересмотреть свое поведение»

Известный российский тренер Дмитрий Черышев уверен, что «Зенит» все еще сохраняет шансы побороться за чемпионское звание в текущем сезоне. Специалист добавил, что он видит определенное недопонимание в команде.

Напомним, «Зенит» делит второе место со «Спартаком» в турнирной таблице РФПЛ после 20-ти туров. Отставание от лидирующего «Локомотива» составляет восемь баллов.

– У «Зенита» еще остаются осязаемые шансы на чемпионство?

– Вы знаете, с таким внушительным подбором игроков сине-бело-голубые должны были сейчас лидировать или по крайней мере идти вровень с «Локомотивом». Тем не менее, шансы на чемпионство питерцы все равно сохраняют. «Зенит» – это очень хорошая и сбалансированная команда с классными иностранными и российскими футболистами. Просто им нужно изменить свое отношение к делу и более качественно подходить к каждому матчу.

– Многие эксперты в качестве одной из главных проблем «Зенита» приводят тот факт, что Манчини не смог разобраться с большим составом. Вы поддерживаете эту точку зрения?

– Знаете, чтобы правильно ответить на этот вопрос, нужно знать ситуацию изнутри. Я не знаю, что там происходит, но думаю, что какое-то недопонимание в команде есть, поэтому чемпионат России и не проходит для питерцев в гладком русле.

– Переход Заболотного – усиление для «Зенита» или нет?

– «Зенит» всегда будет усиливаться, усиливаться и усиливаться. Заболотный – это нападающий, который идентичен Дзюбе: оба они могут прикрыть мяч корпусом и хорошо сыграть головой. При этом Дзюба, я считаю, немного техничнее. Переход Заболотного увеличит конкуренцию в атаке, и чтобы не проиграть ее, Дзюбе предстоит полностью отдаваться на тренировках и в матчах, постоянно доказывать, что он игрок более высокого ранга.

– В матче против «Ахмата» Манчини сначала выпустил Шатова на замену, а потом убрал с его поля. Что скажете по этой ситуации?

– Обратная замена на самом деле очень сильно обижает игрока, это огромный психологический удар в его адрес. Я думаю, Олегу надо немножечко пересмотреть свое поведение, ведь если тренер так сделал, то значит, он увидел, что футболист где-то поступает неправильно. Мы все знаем Шатова как игрока мирового уровня, поэтому он обязательно пересмотрит свое поведение и докажет, что является игроком основного состава.