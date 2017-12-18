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    • Шалимов: «0:7 от «Ливерпуля» – это меньший позор, чем 0:1 от кипрского АЕКа»

    Шалимов: «0:7 от «Ливерпуля» – это меньший позор, чем 0:1 от кипрского АЕКа»

    Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал слова Дмитрия Аленичева, который назвал позором крупное поражение «Спартака» в Лиге чемпионов. Шалимов заявил, что более позорным результатом был проигрыш красно-белых в матче с АЕКом (0:1).

    – По мне, 0:7 от «Ливерпуля» это меньший позор, чем 0:1 от кипрского АЕКа. Дома, когда надо было просто сыграть вничью. Все.

    – Вы правда так считаете?

    – Да.

    – Меньший позор?

    – Да. Потому что «Спартак» играл в группе Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Да, получили семь – так сложилось. «МЮ» в матче с ЦСКА ничего не было нужно, а «Ливерпулю» нужно было не проиграть – это разная мотивация. И по принципу наложения все игроки «Ливерпуля» сильнее футболистов «Спартака». Вот и все, ничего не сделаешь. Но такой разгром случается раз в сто лет. Никакой трагедии.

    – Но это самое крупное поражение в истории «Спартака».

    – Ну и пусть таким и останется.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    18.12.2017 01:36
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    Комментарии (6)
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    Arshavin the Best
    1513552991
    Вот это слова мужика, хотя я за Спартак и не был никогда
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    Полная Канистра
    1513562870
    вылет из ЛЕ и 2 игры проигрыша в 1 в дупло последний 4-1 дома от Спартака можешь расслабиться физрук
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    Axe111
    1513568308
    Один позор от этой командочки
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    4agaaa
    1513573764
    Грамотно сформулировал, а главное обосновал! Браво!
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    piligrim1986
    1513574797
    да норм все, правильно сказал
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    ologreds
    1694991712
    numo529520
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