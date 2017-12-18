Шалимов: «0:7 от «Ливерпуля» – это меньший позор, чем 0:1 от кипрского АЕКа»

Главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал слова Дмитрия Аленичева, который назвал позором крупное поражение «Спартака» в Лиге чемпионов. Шалимов заявил, что более позорным результатом был проигрыш красно-белых в матче с АЕКом (0:1).

– По мне, 0:7 от «Ливерпуля» это меньший позор, чем 0:1 от кипрского АЕКа. Дома, когда надо было просто сыграть вничью. Все.

– Вы правда так считаете?

– Да.

– Меньший позор?

– Да. Потому что «Спартак» играл в группе Лиги чемпионов с «Ливерпулем». Да, получили семь – так сложилось. «МЮ» в матче с ЦСКА ничего не было нужно, а «Ливерпулю» нужно было не проиграть – это разная мотивация. И по принципу наложения все игроки «Ливерпуля» сильнее футболистов «Спартака». Вот и все, ничего не сделаешь. Но такой разгром случается раз в сто лет. Никакой трагедии.

– Но это самое крупное поражение в истории «Спартака».

– Ну и пусть таким и останется.