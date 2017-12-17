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    • Главный тренер «Казанки» считает, что Сычев мог бы вернуться в «Локомотив»

    Главный тренер «Казанки» считает, что Сычев мог бы вернуться в «Локомотив»

    Главный тренер «Казанки» Денис Клюев подчеркнул, что нападающий Дмитрий Сычев имеет шанс вернуться в «Локомотив».

    Отметим, что 34-летний форвард выступает за фарм-клуб железнодорожников с лета 2017 года. В нынешнем розыгрыше ПФЛ игрок провел 14 матчей, в которых забил один гол.

    «Понимаю, что у Сычева был долгий перерыв в карьере, но к нему нет вопросов в плане отношения к работе и в быту. Это суперпрофессионал, который всегда следит за собой, всегда может помочь советом нашим ребятам. Думаю, что с каждой игрой он возвращается и набирает форму, он хорошо выглядел в последних играх.

    Может ли он вернуться в основную команду? Почему бы и нет, если он будет в каждом матче забивать и главная команда обратит на него внимание. Я только за, буду рад, если так получится; он немолод, но там играют люди такого же возраста. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы он этого достиг, шансы у него есть», – сказал Клюев.

    Источник: ТАСС

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    17.12.2017 14:51
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    Комментарии (11)
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    DOCTOR PENALTY
    1513511744
    Фарфан вздрогнул наверное после этих слов.
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    Buyan86
    1513513170
    Что за название для мужского клуба Казанка?
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    kvm5
    1513516375
    в одну реку дважды?
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    XaXatyn
    1513517191
    Димасу будет очень не легко ! Один гол за 14 матчей в ПФЛ , он очень далек до ЛОКО !
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    DeviDjons
    1513522297
    Да не дай бог!!! Как вспомню его последние игры ....
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    ologreds
    1694991716
    numo529464
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