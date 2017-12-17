Главный тренер «Казанки» считает, что Сычев мог бы вернуться в «Локомотив»

Главный тренер «Казанки» Денис Клюев подчеркнул, что нападающий Дмитрий Сычев имеет шанс вернуться в «Локомотив».

Отметим, что 34-летний форвард выступает за фарм-клуб железнодорожников с лета 2017 года. В нынешнем розыгрыше ПФЛ игрок провел 14 матчей, в которых забил один гол.

«Понимаю, что у Сычева был долгий перерыв в карьере, но к нему нет вопросов в плане отношения к работе и в быту. Это суперпрофессионал, который всегда следит за собой, всегда может помочь советом нашим ребятам. Думаю, что с каждой игрой он возвращается и набирает форму, он хорошо выглядел в последних играх.

Может ли он вернуться в основную команду? Почему бы и нет, если он будет в каждом матче забивать и главная команда обратит на него внимание. Я только за, буду рад, если так получится; он немолод, но там играют люди такого же возраста. Со своей стороны мы сделаем все, чтобы он этого достиг, шансы у него есть», – сказал Клюев.