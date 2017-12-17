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    Зуев: «Аршавин – лучший футболист в российской истории»

    Полузащитник «Ростова» Александр Зуев назвал своих любимых футболистов. 21-летний хавбек выразил мнение, что Андрей Аршавин является лучшим игроком в истории российского футбола.

    – Из иностранцев мне нравятся Роналду, Месси, Неймар. А из россиян отметил бы Аршавина. Думаю, он лучший игрок в российской истории.

    – А как же Дибала? Ты в курсе, что тебя называют «Ростовский Дибала»?

    – По игре, конечно, нравится, и по стилю тоже. Знаю, что сравнивают. Раз пишут, то думаю похож. На самом деле это Дибала подсмотрел все у меня. Я, между прочим, раньше него выбрал себе 10-й номер на футболке (смеется).

    Источник: ФК «Ростов»

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    17.12.2017 13:28
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    Комментарии (9)
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    vladik12
    1513510360
    Дискуссионный вопрос.
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    Супермачо
    1513510768
    Не по игре сравнён с Дибала, а просто за похожее е...о.
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    кошмарик
    1513511861
    лучше бы молчал... глядишь, и за человека с мозгами сошёл
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    InterMilLano1908
    1513514121
    Ну как бы да....ОН СКАЗАЛ РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ, а не советской.... В Российской Федерации лучшим был Аршавин...или кто-то против?!
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    Skrudg
    1513518030
    Я согласен.
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    subbotaspartak
    1513524411
    А кого ты видел, пацан? РСФСР - это не был изъян. Это была Россия И многие играли красиво.
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    RedWhiteFans2
    1513529308
    И мне Аршавин всегда нравился, не без изъян конечно, чуть физики хотелось бы получше, но мысль футбольная всегда была.
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    ologreds
    1694991716
    numo529457
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