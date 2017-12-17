Зуев: «Аршавин – лучший футболист в российской истории»

Полузащитник «Ростова» Александр Зуев назвал своих любимых футболистов. 21-летний хавбек выразил мнение, что Андрей Аршавин является лучшим игроком в истории российского футбола.

– Из иностранцев мне нравятся Роналду, Месси, Неймар. А из россиян отметил бы Аршавина. Думаю, он лучший игрок в российской истории.

– А как же Дибала? Ты в курсе, что тебя называют «Ростовский Дибала»?

– По игре, конечно, нравится, и по стилю тоже. Знаю, что сравнивают. Раз пишут, то думаю похож. На самом деле это Дибала подсмотрел все у меня. Я, между прочим, раньше него выбрал себе 10-й номер на футболке (смеется).