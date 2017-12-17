Агент Мартинеса заявил, что форвард подписал контракт с «Атлетико»

Агент нападающего «Расинга» Лаутаро Мартинеса сообщил, что его клиент продолжит карьеру в Испании. Как было отмечено, футболист уже имеет контракт с «Атлетико».

«Всегда приятно видеть, когда клубы проявляют интерес к нему. Однако Лаутаро определился с новой командой. Он подписал контракт с «Атлетико» две недели назад и вскоре присоединится к команде», – сказал агент.

В текущем сезоне форвард провел в чемпионате Аргентины шесть матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.