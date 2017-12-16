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    АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм»

    В центральном матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» со счетом 4:1.

    «Горожане» набрали 52 очка и укрепились на первом месте. Отрыв от «Манчестер Юнайтед», который идет вторым, — 14 очков.

    «Тоттенхэм» с 31 очком занимает седьмую строчку.

    Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

    Манчестер Сити – Тоттенхэм – 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 — Гюндоган, 14; 2:0 — Де Брюйне, 70; 3:0 — Стерлинг, 80; 4:0 — Стерлинг, 90; 4:1 — Эриксен, 90+3.

    Нереализованный пенальти: Жезус, 75 — нет.

    Предупреждения: Отаменди, 38; Делф, 51 — Кейн, 52; Дембеле, 62; Алли, 68; Сиссоко, 90+2.

    «Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Мангала, Делф, Фернандиньо, Гюндоган (Фоден, 83), Де Брюйне, Стерлинг, Сане (Силва, 85), Агуэро (Жезус, 58).

    «Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Триппьер, Вертонген, Роуз (Дэвис, 89) , Дембеле, Уинкс, Эриксен, Алли (Сиссоко, 84), Сон (Ламела, 84), Кейн.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2017 22:23
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    Комментарии (18)
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    +50/-50
    1513455117
    Стоило ожидать. "Шпоры" не мальчики для битья, и так влететь. МС - чемпион.
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    кузнецов артем
    1513455151
    3 гола с контратак 1 со стандарта , тикитака лол . Поскорей бы уже у сити спад начался . После матча с мю мы играем как в барсе ну ну ну ну, видно обменял свою "философию" на "бегунков" . Забить со стандарта а потом играть на контратаках это тикитака ору , не удивлюсь если купит из ливерпуля кого нить зимой
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    Татарин за ЦСКА
    1513455189
    А где гол Кейна???Срочно переиграть нужно этот матч и играть до тех пор,пока Хари не забьёт. ну а если серьёзно,то выиграли не середняка,а отличную команду.Думаю титул уже в Манчестере
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    nelez
    1513457527
    Где те люди которые кричали о равенстве английских клубов. Вот вам испанский стиль и гегемония одного клуба. Все таки самый интересный чемпионат в Испании. Одно эль-классико стоит веь чемпионат Англии
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    mialkov
    1513458522
    Игра понравилась очень! Не верил в Гвардиолу, а зря! Игра МС сейчас - стопроцентная заслуга Гвардиолы.
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    mutabor0992
    1513459877
    Пепу-РЕСПЕКТ!!!!Пеп-ГОЛОВА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    CskaMoscovv
    1513465802
    Этот сезон в АПЛ похоже будет скучным, МанСити непобедим, обыгрывает в лиге всех подряд. Чемпион Англии скорее всего уже ясен
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    Superviser77
    1513482817
    Кажется я знаю кто будет чемпионом..)))
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    OfaZavr
    1513496359
    14 очков отрыва это сильно, молодцы Сити уже чемпионы если конечно спад не наступит и не растеряют свое преимущество.
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    ologreds
    1694991719
    numo529398
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