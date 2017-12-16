АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм»

В центральном матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» разгромил «Тоттенхэм» со счетом 4:1.

«Горожане» набрали 52 очка и укрепились на первом месте. Отрыв от «Манчестер Юнайтед», который идет вторым, — 14 очков.

«Тоттенхэм» с 31 очком занимает седьмую строчку.

Чемпионат Англии. АПЛ. 18-й тур

Манчестер Сити – Тоттенхэм – 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 — Гюндоган, 14; 2:0 — Де Брюйне, 70; 3:0 — Стерлинг, 80; 4:0 — Стерлинг, 90; 4:1 — Эриксен, 90+3.

Нереализованный пенальти: Жезус, 75 — нет.

Предупреждения: Отаменди, 38; Делф, 51 — Кейн, 52; Дембеле, 62; Алли, 68; Сиссоко, 90+2.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Уолкер, Отаменди, Мангала, Делф, Фернандиньо, Гюндоган (Фоден, 83), Де Брюйне, Стерлинг, Сане (Силва, 85), Агуэро (Жезус, 58).

«Тоттенхэм»: Льорис, Дайер, Триппьер, Вертонген, Роуз (Дэвис, 89) , Дембеле, Уинкс, Эриксен, Алли (Сиссоко, 84), Сон (Ламела, 84), Кейн.

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