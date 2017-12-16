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    • Конте: «Не стоит оценивать нас по двум последним матчам. Мы делаем свою работу»

    Конте: «Не стоит оценивать нас по двум последним матчам. Мы делаем свою работу»

    Главный тренер «Челси» Антонио Конте прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Саутгемптона» (1:0).

    «Когда ты не забиваешь второй гол, ты мучаешься. Ты боишься, что соперник сможет сравнять счет после каждого углового или штрафного.

    Мы доминировали весь матч, нанесли 24 удара по воротам, попали в каркас ворот. Но нам нужно было забить второй гол, чтобы расслабиться.

    У нас было много шансов забить, но голкипер Фрейзер Форстер был хорош. Мы должны быть довольны своей игрой и «сухой» победой.

    Из последних десяти матчей мы выиграли восемь, один сыграли вничью, один проиграли. Именно так мы играем. Не стоит оценивать нас только по двум последним матчам. Наши результаты показывают, что мы делаем свою работу», — сказал Конте.

    «Челси» занимает третью строчку в турнирной таблице, набрав 38 очков.

    Источник: BBC

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    16.12.2017 21:26
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