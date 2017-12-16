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    Венгер: «Гол Озила «Ньюкаслу»? Это сокровище» 

    Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:0).

    «Мы заслужили победу — у нас было много шансов. Последние 10 минут были напряженными, но в целом мы доминировали на поле. Было сложно играть вторую игру за шесть дней.

    Гол Озила? Это сокровище. Хорошо, что он забивает важные мячи. Это замечательный гол.

    Нам было необходимо выиграть сегодня еще и потому, что в последних нескольких играх у нас были хорошие показатели, но мы не выигрывали», — сказал Венгер.

    «Арсенал» занимает четвертую строчку в турнирной таблцие, набрав 33 очка.

    Источник: BBC

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    16.12.2017 21:14
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    Комментарии (11)
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    Psih86
    1513448868
    Хороший гол,мяч на ногу удачно лег...но гол Алонсо со штрафного сегодня в ворота Саутгемптона на много лучше!!!
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    portero
    1513448964
    для вашей команды это ДА! а так много таких голов случается за сезон
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    Gornostay
    1513450120
    гол как гол легло,попало
    Ответить
    FRZZ
    1513450486
    Не зря же за Озила готовы заплатить бещенные деньги.
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    KingRey21
    1513450569
    неплохой такой голешник,очень жаль,что Ньюкасл ни смог отличится!
    Ответить
    LeoGut
    1513456419
    Трудная, но очень нужная победа.
    Ответить
    С@НЁК.
    1513459045
    Были и получше
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    ruverzema29rus
    1513530439
    раньше с Ньюкаслом повеселее играли, счета были крупнее.... Нынче команда очень скованная. каждый наверно о своем думает.
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    myelementisearth
    1513580460
    Мое сокрррровищщще, моя прелесссссть...
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    ologreds
    1694991719
    numo529394
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