Венгер: «Гол Озила «Ньюкаслу»? Это сокровище» 

Главный тренер «Арсенала» прокомментировал победу в матче 18-го тура чемпионата Англии против «Ньюкасла» (1:0).

«Мы заслужили победу — у нас было много шансов. Последние 10 минут были напряженными, но в целом мы доминировали на поле. Было сложно играть вторую игру за шесть дней.

Гол Озила? Это сокровище. Хорошо, что он забивает важные мячи. Это замечательный гол.

Нам было необходимо выиграть сегодня еще и потому, что в последних нескольких играх у нас были хорошие показатели, но мы не выигрывали», — сказал Венгер.

«Арсенал» занимает четвертую строчку в турнирной таблцие, набрав 33 очка.