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    • Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Ренн», в матче пять забитых мячей, два удаления и нереализованный пенальти

    Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Ренн», в матче пять забитых мячей, два удаления и нереализованный пенальти

    В матче 18-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» в гостях разгромил «Ренн» со счетом 4:1. Дубль на счету нападающего парижан Неймара.

    На 63-й минуте матча полузащитник «Ренна» Бенжамин Андре получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 89-й минуте матча удаление произошло в составе парижан. Поле покинул защитник Преснел Кимпембе.

    После удаления в ворота «ПСЖ» был назначен пенальти. Полузащитник Вахби Хазри его не реализовал.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур

    Ренн – ПСЖ – 1:4 (0:2)

    Голы: 0:1 — Неймар, 4; 0:2 — Мбаппе, 17; 1:2 — Мубеле, 53; 1:3 — Кавани, 75; Неймар, 76.

    Уделание: Андре, 63 — Кимпембе, 89.

    Нереализованный пенальти: Хазри, 90 — нет.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.12.2017 20:51
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    Комментарии (3)
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    Татарин за ЦСКА
    1513446902
    Вот это дааааа,сказал бы я,если такое произошло бы в России.
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    Черкизовский Кот
    1513449485
    Исправьте "Немйар"
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    ologreds
    1694991719
    numo529391
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