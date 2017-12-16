Лига 1. «ПСЖ» разгромил «Ренн», в матче пять забитых мячей, два удаления и нереализованный пенальти

В матче 18-го тура чемпионата Франции «ПСЖ» в гостях разгромил «Ренн» со счетом 4:1. Дубль на счету нападающего парижан Неймара.
На 63-й минуте матча полузащитник «Ренна» Бенжамин Андре получил вторую желтую карточку и был удален с поля. На 89-й минуте матча удаление произошло в составе парижан. Поле покинул защитник Преснел Кимпембе.
После удаления в ворота «ПСЖ» был назначен пенальти. Полузащитник Вахби Хазри его не реализовал.
Чемпионат Франции. Лига 1. 18-й тур
Голы: 0:1 — Неймар, 4; 0:2 — Мбаппе, 17; 1:2 — Мубеле, 53; 1:3 — Кавани, 75; Неймар, 76.
Уделание: Андре, 63 — Кимпембе, 89.
Нереализованный пенальти: Хазри, 90 — нет.