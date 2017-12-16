Гончаренко: «Будет ли Вернблум играть нападающего до конца сезона? Все может быть»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре полузащитника армейцев Понтуса Верблума.

— Насколько оправдался перевод Вернблума в атаку? Он же сейчас вообще второй бомбардир команды в этом сезоне.

— Понтус однозначно очень полезный футболист, много делает для команды. Но я считаю, что «фишка» заключается даже не в том, что мы перевели его в атаку, а в игре Натхо, который стал выходить на поле. Именно Бибрас прежде всего усилил наш футбол.

— Вот как?

— Да. У израильтянина образовалась классная связка с Головиным, они друг друга здорово дополняли. То есть здесь дело в том, как мы попадаем в опасные зоны, между линиями, как доставляем мяч в штрафную. И как раз Натхо проявил себя с лучшей стороны. Вспомните, какие передачи он выдал в матчах с «Бенфиковй» и «Тосно», сколько совершил подборов. То есть взял нити игры в свои руки. И тут же гораздо проще стало Головину, который стал успевать везде – и в обороне, и в нападении.

– Некоторые специалисты считают, что Вернблума нельзя использовать на острие нападения на длинной дистанции. Защитники просто его «прочитают» и закроют.

— Если нам удастся приобрести нападающего – это одно дело. Если нет, буду думать, где лучше использовать Вернблума – в опорной зоне или в атаке.

— Допускаете, что швед отыграет на острие до конца сезона?

— Все может быть. Но в идеале, конечно, хотелось бы заполучить форварда.

Ранее нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что Вернблум играет не хуже лучших форвардов Европы.