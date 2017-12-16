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    • Гончаренко: «Будет ли Вернблум играть нападающего до конца сезона? Все может быть»

    Гончаренко: «Будет ли Вернблум играть нападающего до конца сезона? Все может быть»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко поделился мнением об игре полузащитника армейцев Понтуса Верблума.

    — Насколько оправдался перевод Вернблума в атаку? Он же сейчас вообще второй бомбардир команды в этом сезоне.

    — Понтус однозначно очень полезный футболист, много делает для команды. Но я считаю, что «фишка» заключается даже не в том, что мы перевели его в атаку, а в игре Натхо, который стал выходить на поле. Именно Бибрас прежде всего усилил наш футбол.

    — Вот как?

    — Да. У израильтянина образовалась классная связка с Головиным, они друг друга здорово дополняли. То есть здесь дело в том, как мы попадаем в опасные зоны, между линиями, как доставляем мяч в штрафную. И как раз Натхо проявил себя с лучшей стороны. Вспомните, какие передачи он выдал в матчах с «Бенфиковй» и «Тосно», сколько совершил подборов. То есть взял нити игры в свои руки. И тут же гораздо проще стало Головину, который стал успевать везде – и в обороне, и в нападении.

    – Некоторые специалисты считают, что Вернблума нельзя использовать на острие нападения на длинной дистанции. Защитники просто его «прочитают» и закроют.

    — Если нам удастся приобрести нападающего – это одно дело. Если нет, буду думать, где лучше использовать Вернблума – в опорной зоне или в атаке.

    — Допускаете, что швед отыграет на острие до конца сезона?

    — Все может быть. Но в идеале, конечно, хотелось бы заполучить форварда.

    Ранее нападающий ЦСКА Федор Чалов заявил, что Вернблум играет не хуже лучших форвардов Европы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2017 19:05
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    Комментарии (6)
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    Чуни Муни
    1513442013
    Швед отлично справляется и в нападении, да и фартовый парнишка. В общем то тренеру виднее.
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    Петербург за Спартак
    1513442633
    Если ему ноги не сломают за его выкрутасы.
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    84aivengo
    1513444425
    забивного покупайте !!!! или чалову укол в жопу делай куда нужно ....
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    himik2-62
    1513462336
    федя как ДОЦЕНТ,здесь помню а там не помню что с мячиком делать
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    Поль
    1513499294
    я вообще не увидел логики такой перестановки...
    Ответить
    ologreds
    1694991719
    numo529383
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