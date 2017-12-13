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    • Чалов: «Вернблум открывается сродни лучших форвардов Европы»

    Чалов: «Вернблум открывается сродни лучших форвардов Европы»

    Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов прокомментировал переход на позицию форварда своего партнера Понтуса Вернблума. Россиянин отметил, что у шведа хорошо получается открываться на поле.

    – Виктор Гончаренко говорит, что всем нападающим ЦСКА нужно учиться у Вернблума. Учитесь?

    – Понтус действительно очень грамотно открывается – так, как это делают лучшие форварды Европы. Думаю, это приходит с опытом.

    Хотя для меня, честно говоря, было удивительно, что Вернблум стал забивать в каждом матче. У меня весной тоже был такой период: регулярно имел по моменту, все забивал. Наверное, это удача.

    Источник: Чемпионат.ком

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    13.12.2017 18:24
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    Комментарии (12)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    каа
    1513180478
    И все же он как опорник мне больше нравится...
    Ответить
    84aivengo
    1513181989
    а сам чего зачах ?
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    c49yj1el5ap5u
    1513189173
    Нeдaвнo нaткнулcя на блoг чувака кoторый нaкaчал тeлo домa с помощью поясa миоcтимулятoрa, в нaчалe нe пoвeрили, но рeшили с жeной попробовать. Чeрeз недeлю были в шoке oт результaта: помaлeньку уходит пузo, выриcовывaются кубики, подкaчал спину, а жeна убрала в талии пару caнтиметров. Дa и прикoл что нe надo ничeгo дeлать прocтo надeл и включил, дa и пo времeни вcегo 20 минут в дeнь. Этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocоб похудеть и подкaчатьcя, вoт тот блoг --- http://u.yool.so/kachok
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    _Evgen_57
    1513190936
    надо нападающего покупать а не опорника в нападение ставить
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    Kotofey75
    1513191498
    "Сродни лучших"- очередной перл Бомбардира... неужели не стыдно?
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    Nerlinger
    1513206707
    Чалов хорош трындеть! Тренируйся лучше и играть уже пора!!!
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    O-Z
    1513225449
    Верблюд всегда переплюнет
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    Obi Wan
    1513226928
    Вернблум просто молодец!...
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    bset
    1513260767
    Вот только где надо не может мячом нормально распорядиться. Вот тут и вылезает его не родное амплуа. А так, конечно, очень круто, что его выход вперед улучшает игру в атаке. Но как это обычно бывает, что было сюрпризом для соперников, сейчас обыденность и с ним научились нормально играть.
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    ologreds
    1694991740
    numo529074
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