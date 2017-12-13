Чалов: «Вернблум открывается сродни лучших форвардов Европы»

Нападающий московского ЦСКА Федор Чалов прокомментировал переход на позицию форварда своего партнера Понтуса Вернблума. Россиянин отметил, что у шведа хорошо получается открываться на поле.

– Виктор Гончаренко говорит, что всем нападающим ЦСКА нужно учиться у Вернблума. Учитесь?

– Понтус действительно очень грамотно открывается – так, как это делают лучшие форварды Европы. Думаю, это приходит с опытом.

Хотя для меня, честно говоря, было удивительно, что Вернблум стал забивать в каждом матче. У меня весной тоже был такой период: регулярно имел по моменту, все забивал. Наверное, это удача.