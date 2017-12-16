Гончаренко: «Ошибки Васина? У нас любят найти одного виноватого, но в футболе обороняется вся команда»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что не стоит винить во всех неудачах команды защитника Виктора Васина. Специалист подчеркнул, что обороняться на поле должны все игроки, а не только задняя линия.

– Вы, журналисты, любите иногда найти одного виноватого. Но вообще-то голы забиваются из центральной зоны. Здесь, согласен, ты можешь винить центрального защитника. Но при этом посмотрите, как действует Васин в отборах, подборах, единоборствах на втором этаже. Нужно понимать, что Виктор провел в этом отрезке очень много игр – и за клуб, и за сборную. Где-то сказывалась накопившаяся усталость. А к нему относятся как-то стереотипно.

– Как это?

– Если Вернблум жестко нарушил правила, сразу кричат, что его надо четвертовать. Так же и с Васиным. Случается у нас какая-нибудь помарка в обороне и все говорят: «Опять Васин…» Странно это все. Почему-то и я, и Станислав Саламович Черчесов видят его правильное отношение к делу и рассчитывают на него.

– Но ведь, например, в недавнем матче с «МЮ» именно Васин допустил две роковые позиционные ошибки. Да и в дерби со «Спартаком» выполнил неудачный подкат, и Мельгарехо на всех порах от него улетел в эпизоде с первым голом…

– Повторю, любой гол – это цепь ошибок. Даже когда в первом круге против «Спартака» Васин сыграл неудачно, мы должны проанализировать, как мяч был тогда доставлен в нашу штрафную. Порой к пропущенному голу приводит четыре или даже пять цепей, которые мы провалили. Голевая атака соперника может вообще начаться с неправильно выбранной Витиньо позицией. Поймите, в футболе обороняется вся команда.

– Как сам Васин реагирует на критику в свой адрес?

– Он мне говорит, что уже особо не обращает внимания, не читает о себе в прессе, потому что ему это неинтересно.