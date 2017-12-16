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    • Гончаренко: «Ошибки Васина? У нас любят найти одного виноватого, но в футболе обороняется вся команда»

    Гончаренко: «Ошибки Васина? У нас любят найти одного виноватого, но в футболе обороняется вся команда»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко заявил, что не стоит винить во всех неудачах команды защитника Виктора Васина. Специалист подчеркнул, что обороняться на поле должны все игроки, а не только задняя линия.

    – Вы, журналисты, любите иногда найти одного виноватого. Но вообще-то голы забиваются из центральной зоны. Здесь, согласен, ты можешь винить центрального защитника. Но при этом посмотрите, как действует Васин в отборах, подборах, единоборствах на втором этаже. Нужно понимать, что Виктор провел в этом отрезке очень много игр – и за клуб, и за сборную. Где-то сказывалась накопившаяся усталость. А к нему относятся как-то стереотипно.

    – Как это?

    – Если Вернблум жестко нарушил правила, сразу кричат, что его надо четвертовать. Так же и с Васиным. Случается у нас какая-нибудь помарка в обороне и все говорят: «Опять Васин…» Странно это все. Почему-то и я, и Станислав Саламович Черчесов видят его правильное отношение к делу и рассчитывают на него.

    – Но ведь, например, в недавнем матче с «МЮ» именно Васин допустил две роковые позиционные ошибки. Да и в дерби со «Спартаком» выполнил неудачный подкат, и Мельгарехо на всех порах от него улетел в эпизоде с первым голом…

    – Повторю, любой гол – это цепь ошибок. Даже когда в первом круге против «Спартака» Васин сыграл неудачно, мы должны проанализировать, как мяч был тогда доставлен в нашу штрафную. Порой к пропущенному голу приводит четыре или даже пять цепей, которые мы провалили. Голевая атака соперника может вообще начаться с неправильно выбранной Витиньо позицией. Поймите, в футболе обороняется вся команда.

    – Как сам Васин реагирует на критику в свой адрес?

    – Он мне говорит, что уже особо не обращает внимания, не читает о себе в прессе, потому что ему это неинтересно.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2017 17:52
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    Комментарии (16)
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    Чикомас
    1513437556
    ...ну да и Помазун не виноват. Вся команда обороняется, правда? А то что Помазун раздвигает булки и пытается отбить мяч жопой, это его стиль, надо полагать...Тогда и на Олонаре нечего гнать. Вся команда не забивает, чего к пареньку привязались? Смешной ты дядя Витя....
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    dok66
    1513438095
    Васин еще станет защитником мирового уровня . Поверьте .
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    zigbert
    1513438167
    По всем антропометрическим данным это прямая замена Березуцким и жаль что у него нет такого же брата,вопрос в обороне можно было бы считать закрытым.
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    sochi-2013
    1513442666
    Поначалу казалось, что ошибки от самоуверенности, а сейчас- недорабатывает.
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    СЛАВА 81
    1513443890
    У тренеров заученная фраза - "Виновата вся команда в пропущенном голе , а не один конкретный игрок".
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    BRO_football
    1513444428
    Ага, даже те кто на лавке сидит виноваты! Ни одна нормальная команда не будет держать защитника, из-за ошибок которого она за полгода пропустила более 10 голов во всех турнирах, несмотря на все его остальные заслуги! В этих годах только Васин виноват и никто другой! Если просматривать голевые атаки соперников ЦСКА, то Васина либо нет на своей позиции, либо его действия никак не препятствуют пропуску года. Признайте уже Васина ещё одним из самых худших приобретений ЦСКА и посадите его на скамейку рядом с Оланаре.
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    3a zenit
    1513449429
    Васин говно как защитник,его специально по блату продвигают в клубе и в сборной.лучше Березуцкие чем это полено кривоногое.Кусок говна!Отберите у него нахер паспорт.
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    fortune-bva
    1513459966
    так сказал, чтоб не слышать глас народа, "Это ты его привел с собой...."
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    Cobold
    1513502936
    Обороняется вся команда, а косячит только Васин.
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    ologreds
    1694991721
    numo529376
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