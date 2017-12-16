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    • Александров мечтает стать чемпионом России с тульским «Арсеналом»

    Александров мечтает стать чемпионом России с тульским «Арсеналом»

    Полузащитник тульского «Арсенала» Михаил Александров заявил, что мечтает завоевать с «оружейниками» чемпионский титул РФПЛ.

    В своей карьере 28-летний футболист четырежды становился чемпионом Болгарии с «Лудогорцем», а также побеждал в чемпионате Польши с «Легией».

    – С «Легией» и «Лудогорцем» вы боролись за чемпионство. Что интересного в борьбе за выживание?

    – В таком положении я еще никогда не был, честно говоря. Люди, с которыми я общался по поводу «Арсенала», рассказывали, что клуб будет сильнее. Я поехал в Тулу, чтобы помочь команде остаться в премьер-лиге, а сейчас, как видите, мы можем достичь большего.

    – «Арсенал» весной боролся за место в РФПЛ, а сейчас команда находится недалеко от еврокубковой зоны. Что помогло добиться такого прогресса?

    – Мы стали более единой командой и начали играть в другой футбол. Когда «Арсенал» боролся за выживание, то мы играли больше от защиты, ждали ошибок соперника. Сейчас же стали командой, которая больше держит мяч, чем противник, и пытается играть в атакующий футбол, что большой плюс для игроков. Миодраг Божович – тренер, который не любит скучные победы. Ему нравится, когда команда играет красиво и много контролирует мяч. Этот стиль игры мне подходит.

    – Теперь какая у вас мечта?

    – Стать чемпионом с «Арсеналом». Всех это рассмешит, но об этом стоит мечтать, и тогда будет шанс. Как говорил один болгарский футболист Красимир Балаков: «Нужно стремиться к Луне. Если не достигнешь ее – останешься среди звезд». Я никогда не забуду то интервью. Когда мечтаешь о большем, ты становишься ближе к этой цели.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.12.2017 15:53
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    Комментарии (6)
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    Scuderia Ferrari F1
    1513433075
    Хахаха
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    пряник929
    1513436861
    А рассмешите всех и станьте чемпионами...
    Ответить
    Diesel133
    1513440679
    все правильно! зачем играть, если не хотеть стать чемпионом?
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    VVM1964
    1513451315
    Эх мечты , мечты , но они так далеки от реальности ...
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    multiscan
    1513531777
    Кстати, он лично не упомянул о том, что хочет стать чемпионом именно с ТУЛЬСКИМ "Арсеналом".
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    ologreds
    1694991721
    numo529366
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