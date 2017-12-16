Александров мечтает стать чемпионом России с тульским «Арсеналом»

Полузащитник тульского «Арсенала» Михаил Александров заявил, что мечтает завоевать с «оружейниками» чемпионский титул РФПЛ.

В своей карьере 28-летний футболист четырежды становился чемпионом Болгарии с «Лудогорцем», а также побеждал в чемпионате Польши с «Легией».

– С «Легией» и «Лудогорцем» вы боролись за чемпионство. Что интересного в борьбе за выживание?

– В таком положении я еще никогда не был, честно говоря. Люди, с которыми я общался по поводу «Арсенала», рассказывали, что клуб будет сильнее. Я поехал в Тулу, чтобы помочь команде остаться в премьер-лиге, а сейчас, как видите, мы можем достичь большего.

– «Арсенал» весной боролся за место в РФПЛ, а сейчас команда находится недалеко от еврокубковой зоны. Что помогло добиться такого прогресса?

– Мы стали более единой командой и начали играть в другой футбол. Когда «Арсенал» боролся за выживание, то мы играли больше от защиты, ждали ошибок соперника. Сейчас же стали командой, которая больше держит мяч, чем противник, и пытается играть в атакующий футбол, что большой плюс для игроков. Миодраг Божович – тренер, который не любит скучные победы. Ему нравится, когда команда играет красиво и много контролирует мяч. Этот стиль игры мне подходит.

– Теперь какая у вас мечта?

– Стать чемпионом с «Арсеналом». Всех это рассмешит, но об этом стоит мечтать, и тогда будет шанс. Как говорил один болгарский футболист Красимир Балаков: «Нужно стремиться к Луне. Если не достигнешь ее – останешься среди звезд». Я никогда не забуду то интервью. Когда мечтаешь о большем, ты становишься ближе к этой цели.