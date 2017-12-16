Пике: «С «Манчестер Сити» Гвардиола бьет все рекорды»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике заявил, что восхищен тем футболом, который исповедует главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, руководивший ранее каталонской командой.

«Для меня Гвардиола – один из лучших тренеров мира. Когда я работал с ним четыре года в «Барселоне», мы выиграли большинство титулов, играя в другой футбол, в его новый вид, в который хочет играть сейчас каждая команда: держать мяч и контролировать владение. Потому что, если у вас есть мяч, вы контролируете игру.

То, что он делает в «Сити» в этом году, – потрясающе. Он бьет все рекорды. Я очень ему доверяю и думал, что в прошлом году он выиграет все. Теперь вы можете видеть, что игроки знают, чего от них хочет Пеп, и то, как он хочет, чтобы они играли. Они исповедуют отличный футбол и являются основными фаворитами на победу в АПЛ. Надеюсь, что им также удастся выиграть и Кубок Англии», – сказал Пике.