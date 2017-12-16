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    • Коутиньо: «Иногда говорю Фирмино, чтобы забирал домой свои вещи из раздевалки»

    Коутиньо: «Иногда говорю Фирмино, чтобы забирал домой свои вещи из раздевалки»

    Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо отметил, что его партнер по команде Роберто Фирмино очень любит покупать новые вещи. По словам бразильца, иногда он напоминает форварду, чтобы тот не забывал забирать их из командной раздевалки.

    «Фирмино покупает вещи, приносит их в раздевалку, и они могут оставаться там в течение недели. Его шкафчик находится сразу за моим, поэтому иногда я говорю ему, чтобы он забрал их домой», сказал Фирмино.

    Фирмино выступает за красных с лета 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.

    Источник: Skysports

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    16.12.2017 14:45
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    Комментарии (3)
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    Nurik Ponsuato
    1513427927
    Важность этого ньюс зашкаливает
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    OfaZavr
    1513435552
    потом не забудьте рассказать унес он вещи все таки или нет, не усну без этой информации))
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    ologreds
    1694991721
    numo529361
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