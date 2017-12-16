Коутиньо: «Иногда говорю Фирмино, чтобы забирал домой свои вещи из раздевалки»

Полузащитник «Ливерпуля» Филиппе Коутиньо отметил, что его партнер по команде Роберто Фирмино очень любит покупать новые вещи. По словам бразильца, иногда он напоминает форварду, чтобы тот не забывал забирать их из командной раздевалки.

«Фирмино покупает вещи, приносит их в раздевалку, и они могут оставаться там в течение недели. Его шкафчик находится сразу за моим, поэтому иногда я говорю ему, чтобы он забрал их домой», сказал Фирмино.

Фирмино выступает за красных с лета 2015 года. В нынешнем сезоне он провел 24 матча, забил 12 голов и сделал шесть результативных передач.