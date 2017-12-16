Семин: «Раньше у «Локомотива» был один Лоськов, сейчас – два»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сравнил полузащитников команды Мануэля Фернандеша и Алексея Миранчука с экс-хавбеком железнодорожников Дмитрием Лоськовым.

«Если Миранчука накрывают, есть Фернандеш, который чувствует поле, как в свое время Лоськов. Только тогда у «Локомотива» был один Лоськов, а сейчас – два», – сказал Семин.

В нынешнем сезоне 31-летний португалец провел 28 матчей, забил девять голов и сделал шесть результативных передач. На счету Миранчука восемь мячей и столько же голевых передач в 27-ми встречах.