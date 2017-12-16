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    • Семин: «Раньше у «Локомотива» был один Лоськов, сейчас – два»

    Семин: «Раньше у «Локомотива» был один Лоськов, сейчас – два»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин сравнил полузащитников команды Мануэля Фернандеша и Алексея Миранчука с экс-хавбеком железнодорожников Дмитрием Лоськовым.

    «Если Миранчука накрывают, есть Фернандеш, который чувствует поле, как в свое время Лоськов. Только тогда у «Локомотива» был один Лоськов, а сейчас – два», – сказал Семин.

    В нынешнем сезоне 31-летний португалец провел 28 матчей, забил девять голов и сделал шесть результативных передач. На счету Миранчука восемь мячей и столько же голевых передач в 27-ми встречах.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: ФК «Локомотив»

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    16.12.2017 13:16
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    Комментарии (9)
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    DOCTOR PENALTY
    1513429244
    Такая оценка от Такого человека дорогого стоит.
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    bumer_moscow
    1513430646
    Да это так ману мастер
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    dok66
    1513433860
    Палыч стоит пятерых . Респект !
    Ответить
    XaXatyn
    1513445490
    Ману расцвел ! Спасибо большое за это Палычу!
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    Lev Aleks
    1513492373
    Прикольное фото......как давно я ждал такой созидательной, красивой игры от Локомотива.......с 2004 года кажись)))
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    AndresLoko
    1513497708
    а чё, Ману идет такой причесон!!
    Ответить
    zra78
    1513497734
    Жаль у Фернандеша не такой причесон!!!
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    ologreds
    1694991721
    numo529354
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