Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?

    Абрамович планирует заменить Конте на Анчелотти уже зимой

    Бывший главный тренер «Челси» Карло Анчелотти близок к тому, чтобы вернуться в лондонский клуб уже этой зимой.

    По информации Daily Record, накануне состоялись переговоры между итальянским специалистом и владельцем синих Романом Абрамовичем. Сообщается, что стороны договорились о контракте, который начнет действовать с февраля 2018 года.

    Таким образом руководство «Челси» приняло решение отправить в отставку Антонио Конте. Одна из причин – конфликт в сфере трансферной политики клуба.

    Анчелотти руководил синими с 2009 по 2011 год, выиграв с ними АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии. В сентябре итальянец был уволен из «Баварии».

    Вчера Daily Record проинформировал, что Анчелотти возглавит «Челси» по завершении сезона в случае отставки Конте. Также недавно сообщалось об интересе к 58-летнему тренеру со стороны «Реала».

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.12.2017 12:23
    Рекомендуем
    Комментарии (17)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Scuderia Ferrari F1
    1513417066
    Ну тогда Конте либо Милан, либо сборная или совмещение постов
    Ответить
    insider_retro
    1513418450
    Ещё одна попытка реинкарнации клуба, методом замены управляющего механизма!.. Папа Карло должен и может показать свою состоятельность!..
    Ответить
    Psih86
    1513418850
    Откуда такая информация,желтая пресса рулит,а лохи ведутся! Ни кто ни куда не уйдет и не придет!!!
    Ответить
    Аристократ Олжик
    1513419768
    Причина, конфликт в трансферной политике . . . похоже Абрам наверное так и будет покупать Торресов на закате карьеры и ставить цель, побеждать всё и везде, с такими вот Торресами . . . а на скамейку запасных, денег давать не станет. У нас столько талантливых игроков по арендам шляется, на две запасные скамейки наберется, ну почему??? Почему на них никто не обращает внимание??? А еще и Анчелотти вернется, который с молодежью работать ну ни как не умеет . . .
    Ответить
    O-Z
    1513420929
    Нет обратно пути нет Моуриньо уже отхватил.
    Ответить
    Xiko
    1513457794
    Бред
    Ответить
    тигрик
    1513481362
    Брэээд!
    Ответить
    ologreds
    1694991723
    numo529350
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+