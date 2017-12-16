Абрамович планирует заменить Конте на Анчелотти уже зимой

Бывший главный тренер «Челси» Карло Анчелотти близок к тому, чтобы вернуться в лондонский клуб уже этой зимой.

По информации Daily Record, накануне состоялись переговоры между итальянским специалистом и владельцем синих Романом Абрамовичем. Сообщается, что стороны договорились о контракте, который начнет действовать с февраля 2018 года.

Таким образом руководство «Челси» приняло решение отправить в отставку Антонио Конте. Одна из причин – конфликт в сфере трансферной политики клуба.

Анчелотти руководил синими с 2009 по 2011 год, выиграв с ними АПЛ, Кубок и Суперкубок Англии. В сентябре итальянец был уволен из «Баварии».

Вчера Daily Record проинформировал, что Анчелотти возглавит «Челси» по завершении сезона в случае отставки Конте. Также недавно сообщалось об интересе к 58-летнему тренеру со стороны «Реала».