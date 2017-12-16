Сане за шутку над Зинченко получил от украинца удар по спине сумкой с мячами

Забавный эпизод произошел на одной из тренировок «Манчестер Сити».

По пути с занятия полузащитник «горожан» Лерой Сане отпустил шутку в адрес хавбека Александра Зинченко, отпраздновавшего вчера свое 21-летие, за что «удостоился» от партнера по команде удара по спине сумкой с мячами, которую нес украинец.

После 17-ти туров подопечные Хосепа Гвардиолы лидируют в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 49 очков и опережая «Манчестер Юнайтед» на 11 баллов.

Сегодня, 16 декабря, «Манчестер Сити» в рамках 18-го тура примет «Тоттенхэм». Начало встречи – в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.