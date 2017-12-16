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    • Сане за шутку над Зинченко получил от украинца удар по спине сумкой с мячами

    Сане за шутку над Зинченко получил от украинца удар по спине сумкой с мячами

    Забавный эпизод произошел на одной из тренировок «Манчестер Сити».

    По пути с занятия полузащитник «горожан» Лерой Сане отпустил шутку в адрес хавбека Александра Зинченко, отпраздновавшего вчера свое 21-летие, за что «удостоился» от партнера по команде удара по спине сумкой с мячами, которую нес украинец.

    После 17-ти туров подопечные Хосепа Гвардиолы лидируют в турнирной таблице АПЛ, имея в активе 49 очков и опережая «Манчестер Юнайтед» на 11 баллов.

    Сегодня, 16 декабря, «Манчестер Сити» в рамках 18-го тура примет «Тоттенхэм». Начало встречи – в 20:30 по московскому времени. «Бомбардир» будет вести текстовую онлайн-трансляцию поединка.

    Источник: Twitter

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    16.12.2017 12:10
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    Комментарии (9)
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    Chesn0k
    1513416206
    беложопым поди назвал)
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    insider_retro
    1513416272
    Удар в спину - это так по-товарищески!!..))
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    Par Mezan
    1513417752
    А шутка была такая - "Кто там наступает мне на пятки и дышит в спину перегаром?.."
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    x-x-x-x-x
    1513424913
    как раз хохлам в спину и ударили так называемые братья
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    Nurik Ponsuato
    1513428004
    Заголовок очень трагически
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    ologreds
    1694991722
    numo529349
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