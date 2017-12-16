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    Кузяеву интересен переход в «Лас-Пальмас»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев заявил, что ему интересен вариант с продолжением карьеры в «Лас-Пальмасе».

    За петербургский клуб россиянин выступает с лета 2017 года. В нынешнем сезоне игрок провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

    – Этим летом было много разговоров о вашем возможном переходе в «Лас-Пальмас». Насколько серьезным был этот вариант?

    – Была информация, что испанская команда заинтересована во мне. Не знаю, как развивалась ситуация. Может, не сошлись на сумме трансфера, может, испанцы передумали.

    – Идея подобного переезда была интересна?

    – Да, конечно! «Лас-Пальмас» провел хороший предыдущий сезон, там играли многие известные игроки: Хесе, Боатенг. Ну и локация – Канары!

    – Не думаете, что географическая составляющая могла стать проблемой? Все на пляж идут, а вы – на тренировку.

    – На пляж можно и после тренировки сходить!

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2017 11:12
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    Комментарии (13)
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    insider_retro
    1513413485
    Что было, то прошло!.. Надеюсь, Далер с агентом не позарятся на подобные варианты...
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    √монегаск√
    1513413984
    Кузя неудачно пошутил наверное. Футболист в самом расцвете сил из топ клуба не должен думать обо всяких Пальмасах
    Ответить
    Garrincha58
    1513416845
    вот этим все сказано сейчас в Зените нет игроков которые бы хотели и мечтали играть в Зените тем более ратовать за результат потому что нет своих все пришлые, а команда которая не имеет своих обречена на полный провал
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    sidul1
    1513419055
    Переезжай в португальский Эшторил,пляж под боком.
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    spaike
    1513422822
    Этот вариант был еще до перехода в Зенит. Сейчас, наверное, он думает только о Зените или о ТОП клубе.
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    3a zenit
    1513422918
    с юмором у него хреново.
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    retiremen
    1513423040
    Его Дзюба обещал загрызть если пасы давать не будет, тут не только в Лас-Пальмас свалишь...
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    TY13R
    1513427844
    Лижбы халяву уцепить)))
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    Nekit92
    1513450806
    Зачем Далеру сейчас какой то пальмас? пробился в основной состав Зенита и тренер ему доверяет.
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    ologreds
    1694991722
    numo529345
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