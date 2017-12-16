Кузяеву интересен переход в «Лас-Пальмас»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев заявил, что ему интересен вариант с продолжением карьеры в «Лас-Пальмасе».

За петербургский клуб россиянин выступает с лета 2017 года. В нынешнем сезоне игрок провел за сине-бело-голубых в РФПЛ 18 матчей, в которых забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

– Этим летом было много разговоров о вашем возможном переходе в «Лас-Пальмас». Насколько серьезным был этот вариант?

– Была информация, что испанская команда заинтересована во мне. Не знаю, как развивалась ситуация. Может, не сошлись на сумме трансфера, может, испанцы передумали.

– Идея подобного переезда была интересна?

– Да, конечно! «Лас-Пальмас» провел хороший предыдущий сезон, там играли многие известные игроки: Хесе, Боатенг. Ну и локация – Канары!

– Не думаете, что географическая составляющая могла стать проблемой? Все на пляж идут, а вы – на тренировку.

– На пляж можно и после тренировки сходить!