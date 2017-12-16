Кузяев: «Селтик» – непростой соперник для «Зенита». В Глазго придется тяжело»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился наблюдениями от жеребьевки 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, что петербургский клуб сыграет против «Селтика».

– Как вам жеребьевка 1/16 финала Лиги Европы? Была возможность получить «Наполи» и дортмундскую «Боруссию», но выпал «Селтик».

– Немцев и итальянцев на этой стадии не хотелось бы. Но «Селтик» тоже непрост. Эта команда редко проигрывает на своем поле. В Глазго придется тяжело. Хорошо, что ответный матч проводим дома – это наше преимущество.

– А в чем оно у «Селтика»? В том, что у «Зенита» зимняя пауза?

– Это действительно наш минус. Шотландцы будут в игровом тонусе. Сборы и товарищеские встречи – это здорово, но кондиции можно набрать только через официальные матчи. Но все-таки это не такая уж большая проблема.

– Пресса и болельщики любят говорить, что морозы помогают российским клубам. У «Зенита» из-за стадиона с крышей теперь такой «помощи» не стало.

– По справедливости, лучше играть в нормальных условиях. Тогда нет повода для отговорок. Да, конечно, «Селтик» не привык к морозам, но правильнее выйти на хорошее поле и в тепле.