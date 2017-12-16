Кузяев: «Чтобы Дзюба не загрыз, буду пасовать ему чаще»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал слова нападающего Артема Дзюбы в свой адрес.

Напомним, что в матче РФПЛ против «Тосно» Кузяев отдал форварду результативный пас. После игры Дзюба заявил, что загрыз бы Кузяева, если бы тот не сделал ему передачу.

– Дзюба действительно грозился загрызть вас, если не отдадите ему пас в матче с «Тосно»?

– В тот момент он ничего не говорил – только поблагодарил за передачу. Надеюсь, потом Артем просто пошутил. А если нет, буду пасовать ему почаще, чтобы не загрыз!

Стоит отметить, что тот гол стал для Дзюбы единственным в нынешнем розыгрыше чемпионата России.