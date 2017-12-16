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    Кузяев: «Чтобы Дзюба не загрыз, буду пасовать ему чаще»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал слова нападающего Артема Дзюбы в свой адрес.

    Напомним, что в матче РФПЛ против «Тосно» Кузяев отдал форварду результативный пас. После игры Дзюба заявил, что загрыз бы Кузяева, если бы тот не сделал ему передачу.

    – Дзюба действительно грозился загрызть вас, если не отдадите ему пас в матче с «Тосно»?

    – В тот момент он ничего не говорил – только поблагодарил за передачу. Надеюсь, потом Артем просто пошутил. А если нет, буду пасовать ему почаще, чтобы не загрыз!

    Стоит отметить, что тот гол стал для Дзюбы единственным в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2017 07:51
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    Комментарии (15)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Igor Belousov
    1513406791
    дзюба беги из зенита
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    insider_retro
    1513409126
    Грызун к команде - это плохо...
    Ответить
    dendiesel
    1513409242
    Бесполезно.....Дзюбиньё корявая дубина, не забьёт!)
    Ответить
    OfaZavr
    1513410758
    А Манчини почему не пообещал загрызть если тот его на поле не выпустит и Кокорина за то что он его место занимает и вздумал забивать больше него))
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    dimmmka
    1513411046
    Как Дзюба себе это представляет? Кузяев на поле, он на лавке сидит)))
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    Tostao
    1513412257
    Кузяев - пирожок?
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    15112007
    1513413635
    Не стоит прогибаться под изменчивый мир..
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    Полная Канистра
    1513423233
    скоро он от берега невы отчалится так что пасуй другому кто тебе по душе
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    upiter622
    1513440677
    Этот бобер говорят,коней будет грызть,ну и слава богу!
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    ologreds
    1694991723
    numo529329
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