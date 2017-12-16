Кузяев: «Россия – фаворит своей группы на ЧМ-2018»

Полузащитник сборной России Далер Кузяев подчеркнул, что национальная команда должна выходить из группы на чемпионате мира-2018.

Напомним, что соперниками россиян на групповом этапе будут сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

«Конечно, Россия – фаворит в нашей четверке, но борьба будет непростой. Слабые команды на чемпионат мира не отбираются. Тот же Салах сейчас находится в феноменальной форме, справиться с ним будет сложно. Кто-то из спартаковцев – Кутепов или Джикия – говорил, что он очень быстрый и шустрый. Уругвайская связка Суарес – Кавани тоже может навести шороху в нашей обороне. Считаю, мы должны выходить из группы, но для этого надо потрудиться», – сказал Кузяев.