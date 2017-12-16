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    Кузяев: «Россия – фаворит своей группы на ЧМ-2018»

    Полузащитник сборной России Далер Кузяев подчеркнул, что национальная команда должна выходить из группы на чемпионате мира-2018.

    Напомним, что соперниками россиян на групповом этапе будут сборные Уругвая, Египта и Саудовской Аравии.

    «Конечно, Россия – фаворит в нашей четверке, но борьба будет непростой. Слабые команды на чемпионат мира не отбираются. Тот же Салах сейчас находится в феноменальной форме, справиться с ним будет сложно. Кто-то из спартаковцев – Кутепов или Джикия – говорил, что он очень быстрый и шустрый. Уругвайская связка СуаресКавани тоже может навести шороху в нашей обороне. Считаю, мы должны выходить из группы, но для этого надо потрудиться», – сказал Кузяев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2017 07:00
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    Комментарии (8)
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    Karpathian
    1513397500
    выйдем вперед ногами, как обычно.
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    Диктор
    1513401600
    название статьи идиотское.
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    rubinovyi2
    1513401847
    Кто это? Родственник Фурсенки..?))
    Ответить
    ROSTOV SUPER
    1513403058
    Шороху в вашей обороне может навести кто угодно , а вот вы этими качествами не отличаетесь !
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    Serjoga
    1513410644
    С такими высказываниями (о фаворите) и пониманием, что мы "фавориты" нас ждет "очередная Бразилия"!
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    nemolod
    1513496179
    Фавориты не пропускают по три мяча даже в товарищеских матчах и на последних минутах игры!
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    ologreds
    1694991723
    numo529325
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