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    • Кузяев – о промахе Кокорина: «Наверное, Саша готовился праздновать»

    Кузяев – о промахе Кокорина: «Наверное, Саша готовился праздновать»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал промах нападающего Александра Кокорина в матче с «Ахматом» (0:0).

    Напомним, что в игре против грозненской команды российский форвард не попал в пустые ворота, находясь в метре от ворот.

    – Сначала мне показалось, что гол будет уже после удара Ригони, но аргентинец попал в перекладину. Потом смотрю – там Саша. Наверное, он тоже не ожидал, что будет рикошет, готовился праздновать. Ничего страшного, Кокорин во многих матчах нас вытаскивал, забивал победные мячи. Уверен, еще не раз нас выручил.

    – Подкалывали его после финального свистка – мол, как же ты с метра не попасть умудрился?

    – Все очень расстроились. Тут уж не до приколов...

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.12.2017 01:51
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    Комментарии (5)
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    Хакасия
    1513383165
    Не говори гоп пока не перепрыгнул.
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    lotsman
    1513397855
    Что то слабо верится в это.
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    Поль
    1513402884
    В ленте обсуждаются новости недельной давности. Что за хрень?
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    Garrincha58
    1513408822
    он в это время писал СМС "Мамаеву до встречи в Монако!"
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    ologreds
    1694991727
    numo529320
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