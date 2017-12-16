Кузяев – о промахе Кокорина: «Наверное, Саша готовился праздновать»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев прокомментировал промах нападающего Александра Кокорина в матче с «Ахматом» (0:0).

Напомним, что в игре против грозненской команды российский форвард не попал в пустые ворота, находясь в метре от ворот.

– Сначала мне показалось, что гол будет уже после удара Ригони, но аргентинец попал в перекладину. Потом смотрю – там Саша. Наверное, он тоже не ожидал, что будет рикошет, готовился праздновать. Ничего страшного, Кокорин во многих матчах нас вытаскивал, забивал победные мячи. Уверен, еще не раз нас выручил.

– Подкалывали его после финального свистка – мол, как же ты с метра не попасть умудрился?

– Все очень расстроились. Тут уж не до приколов...