«Спартак» не рассматривает вариант приобретения Твумаси

Московский «Спартак» не планирует приобретать нападающего «Астаны» Патрика Твумаси. Об этом заявил заместитель председателя совета директоров клуба Наиль Измайлов.

Ранее сообщалось, что руководство красно-белых рассматривает 23-летнего ганца в качестве замены Квинси Промеса.

– Насколько соответствует истине озвученный с прессе интерес «Спартака» к полузащитнику Патрику Твумаси из «Астаны»?

– Интереса нет, его покупку не рассматриваем. Да и вряд ли она стала бы усилением. Очередной информационный «вброс», которых было уже немало.