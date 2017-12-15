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    «Спартак» не рассматривает вариант приобретения Твумаси

    Московский «Спартак» не планирует приобретать нападающего «Астаны» Патрика Твумаси. Об этом заявил заместитель председателя совета директоров клуба Наиль Измайлов.

    Ранее сообщалось, что руководство красно-белых рассматривает 23-летнего ганца в качестве замены Квинси Промеса.

    – Насколько соответствует истине озвученный с прессе интерес «Спартака» к полузащитнику Патрику Твумаси из «Астаны»?

    – Интереса нет, его покупку не рассматриваем. Да и вряд ли она стала бы усилением. Очередной информационный «вброс», которых было уже немало.

    Источник: «Матч ТВ»

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    15.12.2017 23:49
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    Комментарии (8)
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    Павел Амурский
    1513371669
    Твумаси очень бы подошел спартаку, как пара ***** Роше.
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    VVM1964
    1513372078
    Сколько еще будет таких " Твумаси " во время трансферного окна " - как " донов Педро в Бразилии - и не сосчитаешь " . ( думаю каждую неделю будет информация , что Спартак покупает того или иного , а через несколько дней опровержение - проходили , знаем )
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    Полная Канистра
    1513385753
    это не первое и не последнее опровержение будет Так что бомбардир лучше не пиши заранее любую хрень от кого попало
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    swot1205
    1513386010
    Странная новость
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    борманбек
    1513392005
    слухи
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    OfaZavr
    1513409670
    ну я так и думал и про остальных видимо такие же слухи, сейчас опять все трансферное окно будут утками кормить))
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    ologreds
    1694991727
    numo529310
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