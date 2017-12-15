Источник: между Моуринью и Мхитаряном произошел конфликт после матча с «Брайтоном»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян вступил в конфликт с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью после матча 13-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:0).

Португальский специалист раскритиковал футболиста на послематчевом разборе игры при всей команде, после чего обсуждение перешло в коридор.

В данном матче Мхитарян вышел на замену на 71-й минуте и не отметился результативными действиями.

В нынешнем сезоне армянин провел за «МЮ» в АПЛ 12 матчей, забив один гол и отдав пять результативных передач.