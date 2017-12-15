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    • Источник: между Моуринью и Мхитаряном произошел конфликт после матча с «Брайтоном»

    Источник: между Моуринью и Мхитаряном произошел конфликт после матча с «Брайтоном»

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян вступил в конфликт с главным тренером «красных дьяволов» Жозе Моуринью после матча 13-го тура АПЛ против «Брайтона» (1:0).

    Португальский специалист раскритиковал футболиста на послематчевом разборе игры при всей команде, после чего обсуждение перешло в коридор.

    В данном матче Мхитарян вышел на замену на 71-й минуте и не отметился результативными действиями.

    В нынешнем сезоне армянин провел за «МЮ» в АПЛ 12 матчей, забив один гол и отдав пять результативных передач.

    Источник: ESPN

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    15.12.2017 22:11
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    Комментарии (4)
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    VSt
    1513374563
    Милые бранятся.
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    altezzik
    1513389975
    Все по старой схеме Моуриньо. Не получается выиграть - начинаются скандалы в раздевалке.
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    Fin035
    1513397035
    Мхитарян хорошийигрок! Да и сам Моур знает об этом! Просто хочет показать, что он главный!
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    ologreds
    1694991727
    numo529302
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