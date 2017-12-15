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    • Минспорта Пермского края: «Клубы должны зарабатывать сами, а не уповать на то, что им принесут деньги «на блюдечке»

    Минспорта Пермского края: «Клубы должны зарабатывать сами, а не уповать на то, что им принесут деньги «на блюдечке»

    Министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин прокомментировал ситуацию с финансовым положением «Амкара».

    Ранее сообщалось, что из-за проблем с финансами пермский клуб в 2018 году может прекратить существование.

    «Профессиональные спортивные клубы – это коммерческие проекты, они должны зарабатывать сами, а не уповать на то, что им принесут деньги «на блюдечке». Мы, со своей стороны, готовы участвовать в переговорах по привлечению спонсоров, но именно участвовать, а не подменять собой на этих встречах менеджмент спортклубов», – сказал Глызин.

    Источник: ТАСС

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    15.12.2017 22:00
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    Комментарии (24)
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    Lakhamu
    1513376110
    ув. г-н Олег Глызин, сходите пожалуйста один раз на футбол, на стадион "Звезда", в Перми, адрес думаю вам подскажут ваши коллеги или сотрудники вашего ведомства, и сходите эдак в ноябре, при -15, клуб БЕСПЛАТНО кормит ВСЕХ!!! болельщиков Горячей кашей и опятьже заострю внимание БЕСПЛАТНО горячий чай всем желающим. ЗА СЧЁТ КЛУБА. со своей готовностью участвовать в переговорах идите в ЙУХ, никто не требует от вас стопицотМильёнов "на блюдечке" АМКАР - Гордость Пермского Края!!! так было, так есть и так будет.
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    De_Frenki
    1513379066
    Вот только никчемный человек мог сказать такое....Амкар дубина это лицо Пермского края и футбола в частности.Товарищ Путин - выкиньте этот мусор ...поставьте более достойного человека
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    vick-north-west
    1513384500
    Спонсоры тупые найдутся, им будет все равно бегает ли команда с их рекламой в премьер-лиге или в лиге ПФЛ. Идите на переговоры, тов. Глызин.
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    сапёр75
    1513384870
    ******,а край представлять твоя бабушка будет? ни одного спортивного клуба не хотят поддерживать ,ублюдки
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    Берёза В.
    1513388486
    #Амкарживи
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    sprint5
    1513393685
    а тебе метелку дать и мести стадион . Сколько Керимов денег увез с калийных удобрений .
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    Тони Монтана Б
    1513400604
    Правильно говорит. У нас спорт только и финансирует область, край. Найдите хоть один клуб Англии, Германии, и т.д., где город финансирует клуб? Ни одного!
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    OfaZavr
    1513409320
    Клуб столько лет так существовал а теперь они считают что сами должны зарабатывать и каким способом интересно.
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    Lakhamu
    1513414269
    наверно он просто злится что ему не дали откат с продажи Селихова и Джикии 8)
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    ologreds
    1694991727
    numo529301
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