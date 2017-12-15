Минспорта Пермского края: «Клубы должны зарабатывать сами, а не уповать на то, что им принесут деньги «на блюдечке»

Министр физической культуры, спорта и туризма Пермского края Олег Глызин прокомментировал ситуацию с финансовым положением «Амкара».

Ранее сообщалось, что из-за проблем с финансами пермский клуб в 2018 году может прекратить существование.

«Профессиональные спортивные клубы – это коммерческие проекты, они должны зарабатывать сами, а не уповать на то, что им принесут деньги «на блюдечке». Мы, со своей стороны, готовы участвовать в переговорах по привлечению спонсоров, но именно участвовать, а не подменять собой на этих встречах менеджмент спортклубов», – сказал Глызин.