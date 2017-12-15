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    • Владимир Габулов: «В 2017-м сборная Россия выступила положительно. У нас появился рисунок игры»

    Владимир Габулов: «В 2017-м сборная Россия выступила положительно. У нас появился рисунок игры»

    Вратарь сборной России Владимир Габулов оценил выступление команды в 2017 году. Футболист считает, что у команды появился рисунок игры.

    «Были проведены контрольные матчи на хорошем уровне, проделана большая работа на тренировочных сборах, в сборной появились новые лица, а у команды – определенный рисунок игры и ее понимание. Были и неудачные игры, но в глобальном масштабе я бы оценил этот год положительно.

    Отношение болельщиков? Ситуация не изменилась глобально, но это произойдет только после больших побед. Как сборная бьется, какую игру хочет показывать, как болельщики благодарят команду после игр за самоотдачу – в этом плане изменения есть», – сказал вратарь.

    Напомним, что на Кубке конфедераций наша команда не вышла из группы.

    Источник: ТАСС

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    15.12.2017 14:51
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    Комментарии (4)
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    Ara Raisovich
    1513340622
    Но еще в сборной есть много ластиков, которые этот рисунок в прекрасный момент могут стереть))
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    river31
    1513348134
    Пока это только набросок, над картиной нужно поработать.
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    APchelov
    1513353117
    Ближе к июлю появится картина маслом )
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    ologreds
    1694991729
    numo529264
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