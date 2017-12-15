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    • Гендиректор «Зари»: «Неправильно, что игроки в слове «футбол» допускают три ошибки, но получают в десять раз больше врачей»

    Гендиректор «Зари»: «Неправильно, что игроки в слове «футбол» допускают три ошибки, но получают в десять раз больше врачей»

    Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов выразил недовольство высокими зарплатами футболистов. Функционер считает неправильным платить спортсменам больше, чем врачам.

    «Я считаю неправильно, когда хороший врач получает в десятки раз меньше, чем футболист. При этом некоторые футболисты в слове «футбол» делают по три ошибки. Это несправедливо и неправильно.

    Но поменять, к сожалению, ничего нельзя. Я когда-то пробовал, когда работал в футзальном клубе. Говорю: «Нужно дать зарплату минимальную, а остальное пусть зарабатывают премиальными». Руководство сказало, что так не должно быть. Игроки зарабатывают 80-100 тыс. гривен в месяц. Откуда берутся эти деньги? Болельщики пришли на трибуны и заплатили за их игру? Нет», – сказал Рафаилов.

    «Заря» в УПЛ идет на четвертом месте.

    Источник: sport.ua

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    15.12.2017 12:12
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    Комментарии (8)
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    Татарин за ЦСКА
    1513329960
    Умно и правильно
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    Parham
    1513330803
    Ни как это справедливость не восторжествует!!!
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    OldenVad
    1513334428
    Звучит как зависть. Если взяли легионера за то что он хорошо играет, но при этом делает ошибки при написании слов, то зарплату ему снижать? Ну тогда он просто не пойдет. Ему это зачем? Не он устанавливает цену, он выбирает где больше! Цену диктует рынок. Вот если он хочет быть гражданином страны, то надо учиться писать. Иначе не как )))
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    subbotaspartak
    1513343188
    А за что врачам в поликлинике вообще платить? Мать их етить.
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    mihail200606
    1513350188
    Смешной. Это в Луганске в 10 раз)) а в России в десятки и сотни раз. Ладно бы еще выхлоп был от этих футболистов какой то..
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    ologreds
    1694991730
    numo529251
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