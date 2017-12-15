Гендиректор «Зари»: «Неправильно, что игроки в слове «футбол» допускают три ошибки, но получают в десять раз больше врачей»

Генеральный директор луганской «Зари» Сергей Рафаилов выразил недовольство высокими зарплатами футболистов. Функционер считает неправильным платить спортсменам больше, чем врачам.

«Я считаю неправильно, когда хороший врач получает в десятки раз меньше, чем футболист. При этом некоторые футболисты в слове «футбол» делают по три ошибки. Это несправедливо и неправильно.

Но поменять, к сожалению, ничего нельзя. Я когда-то пробовал, когда работал в футзальном клубе. Говорю: «Нужно дать зарплату минимальную, а остальное пусть зарабатывают премиальными». Руководство сказало, что так не должно быть. Игроки зарабатывают 80-100 тыс. гривен в месяц. Откуда берутся эти деньги? Болельщики пришли на трибуны и заплатили за их игру? Нет», – сказал Рафаилов.

«Заря» в УПЛ идет на четвертом месте.