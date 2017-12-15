Непомнящий будет рад, если Дзюба и Шатов покинут «Зенит»

Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что будет рад уходу из «Зенита» Артема Дзюбы и Олега Шатова, которые не могут найти себе место в команде при Роберто Манчини.

«Честно говоря, я бы не удивился, если бы они ушли. Даже наоборот, я бы порадовался за них. И Артему, и Шатову надо уходить (при такой близости ЧМ-2018). Я ведь имею в виду интересы не только команды «Зенит». Я говорю, что сейчас переход в другой клуб – в интересе этих парней.

Из основных футболистов национальной команды они превратились в резервистов клуба и неизвестно, попадут ли в сборную на чемпионат мира. При этом для меня они оба – игроки уровня основы «Зенита» однозначно.

Я понимаю, что судьба футболистов во многом зависит от тренера, но нужно позволить им найти продолжение своей карьеры. Да, игроки не выбирают тренера, тренер выбирает игроков. Но в интересах Шатова и Дзюбы найти возможность поменять команду лишь с одним условием: играть.

Может, в будущем они и пригодятся когда-нибудь еще «Зениту». Но мои симпатии в этом случае – на стороне игроков, нечего их винить», – сказал Непомнящий.

В текущем сезоне Артем Дзюба провел 15 матчей в Премьер-лиге, забив в них один гол. Олег Шатов сыграл 13 матчей, отдав в них четыре голевые передачи.