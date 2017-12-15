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    Непомнящий будет рад, если Дзюба и Шатов покинут «Зенит»

    Российский тренер Валерий Непомнящий заявил, что будет рад уходу из «Зенита» Артема Дзюбы и Олега Шатова, которые не могут найти себе место в команде при Роберто Манчини.

    «Честно говоря, я бы не удивился, если бы они ушли. Даже наоборот, я бы порадовался за них. И Артему, и Шатову надо уходить (при такой близости ЧМ-2018). Я ведь имею в виду интересы не только команды «Зенит». Я говорю, что сейчас переход в другой клуб – в интересе этих парней.

    Из основных футболистов национальной команды они превратились в резервистов клуба и неизвестно, попадут ли в сборную на чемпионат мира. При этом для меня они оба – игроки уровня основы «Зенита» однозначно.

    Я понимаю, что судьба футболистов во многом зависит от тренера, но нужно позволить им найти продолжение своей карьеры. Да, игроки не выбирают тренера, тренер выбирает игроков. Но в интересах Шатова и Дзюбы найти возможность поменять команду лишь с одним условием: играть.

    Может, в будущем они и пригодятся когда-нибудь еще «Зениту». Но мои симпатии в этом случае – на стороне игроков, нечего их винить», – сказал Непомнящий.

    В текущем сезоне Артем Дзюба провел 15 матчей в Премьер-лиге, забив в них один гол. Олег Шатов сыграл 13 матчей, отдав в них четыре голевые передачи.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    15.12.2017 10:32
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    Комментарии (12)
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    polt
    1513327974
    Посмотрим что они предпочтут: играть на поле или сидеть на скамейке.
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    FanatSerj
    1513330113
    Конечно нечего их винить, как тренера сливать - так они первые, один усы показывает, другой уже со вторым тренером в футбол играть не хочет. Жалей те их жалейте, а лучше еще пару лямов к окладу добавьте, чтобы они не только на голову залезли, а еще и срать там начали.
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    vladimir-7
    1513332617
    В.Непомнящий полностью прав и Артёму, и Олегу необходимо срочно переходить в другой клуб и играть там в основном составе.
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    игрок68
    1513336833
    если хотят играть то им самим нужно шевелиться под лежачий камень вода не течёт их выбор сидя деньги зарабатывать или совершенствоваться
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    nik55
    1513336939
    а кто платить будет ?
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    alexivanof197
    1513337962
    интересно -когда Дзюба покинет Зенит,он тоже будет рассказывать,что его обижали и играть не давали?
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    prezent2017
    1513338215
    Зенит не будет усиливать соперников.
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    ologreds
    1694991731
    numo529241
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