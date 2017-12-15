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    Хамес не думает о возвращении в «Реал»

    Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат «Реалу», на данный момент не думает о возвращении в Мадрид.

    «Ничего пока не могу сказать. Сейчас все мои мысли связаны с «Баварией». У меня двухлетняя аренда, дела идут хорошо, в Мюнхене меня все устраивает», – сказал Хамес Caracol TV.

    Контракт колумбийца с «Реалом» рассчитан до 2022 года. «Бавария» по договору аренды имеет возможность выкупить трансфер игрока за 42 миллиона евро.

    В текущем сезоне Хамес сыграл в 11 матчах Бундеслиги, забив в них два гола и сделав три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.12.2017 10:15
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    Комментарии (28)
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    Татарин за ЦСКА
    1513323805
    Если бы Хамес вернулся тем,кем он был на ЧМ,то это было бы великолепно!!!!Удачи,родригес
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    dinar7777dinar
    1513327888
    всегда знал что хамес не потянет ! слабоват он !
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    momwig_
    1513329686
    Он ещё хорошо пристроился... Могло бы быть типичное: сверкнул, взяли "горяченького", остыл... лавка, аренда... Малага-Кельн-Паниониос-Османлыспор...
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    XaXatyn
    1513332967
    Он просто хочет играть и не обязательно чтобы это было в Реале !
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    ologreds
    1694991730
    numo529240
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