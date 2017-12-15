Хамес не думает о возвращении в «Реал»

Полузащитник «Баварии» Хамес Родригес, права на которого принадлежат «Реалу», на данный момент не думает о возвращении в Мадрид.

«Ничего пока не могу сказать. Сейчас все мои мысли связаны с «Баварией». У меня двухлетняя аренда, дела идут хорошо, в Мюнхене меня все устраивает», – сказал Хамес Caracol TV.

Контракт колумбийца с «Реалом» рассчитан до 2022 года. «Бавария» по договору аренды имеет возможность выкупить трансфер игрока за 42 миллиона евро.

В текущем сезоне Хамес сыграл в 11 матчах Бундеслиги, забив в них два гола и сделав три результативные передачи.