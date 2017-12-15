Булатов ждет прихода крайнего полузащитника в «Локомотив» в январе

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов считаете лидерство «Локомотива» по итогам осенней части чемпионата России вполне заслуженным. Он отметил, что железнодорожникам не помешает укрепление в предстоящее трансферное окно.

Напомним, что после 20-ти туров «Локомотив» единолично лидирует в турнирной таблице РФПЛ, набрав 45 очков.

– «Локомотив» заслуженно является главным претендентом на чемпионство?

– Да. Восемь очков за 10 туров до конца турнира – серьезный отрыв. В этом году у железнодорожников есть чемпионский почерк, который выражается в том, что команда дожимает соперников и вырывает победы на последних минутах. В прошлом году это было присуще «Спартаку», теперь – «Локомотиву». Очень важно, что у красно-зеленых есть лидеры в каждой линии – Кверквелия, Денисов и Фарфан, да и в целом состав весьма неплохой.

– «Локомотиву» нужно зимнее усиление?

– Если новички будут сильнее нынешних футболистов, то – да. Навскидку, точно не помешал бы железнодорожникам один хороший крайний полузащитник. Потому что сейчас слева у них играет то Фарфан, то Миранчук, то Фернандеш.