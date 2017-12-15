Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Евро-2024 Кубок Америки Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    2 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    3 Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    Вспомните главных героев дерби ЦСКА – «Спартак» по культовым моментам?
    • Главная
    • Новости
    • Булатов ждет прихода крайнего полузащитника в «Локомотив» в январе

    Булатов ждет прихода крайнего полузащитника в «Локомотив» в январе

    Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Виктор Булатов считаете лидерство «Локомотива» по итогам осенней части чемпионата России вполне заслуженным. Он отметил, что железнодорожникам не помешает укрепление в предстоящее трансферное окно.

    Напомним, что после 20-ти туров «Локомотив» единолично лидирует в турнирной таблице РФПЛ, набрав 45 очков.

    – «Локомотив» заслуженно является главным претендентом на чемпионство?

    – Да. Восемь очков за 10 туров до конца турнира – серьезный отрыв. В этом году у железнодорожников есть чемпионский почерк, который выражается в том, что команда дожимает соперников и вырывает победы на последних минутах. В прошлом году это было присуще «Спартаку», теперь – «Локомотиву». Очень важно, что у красно-зеленых есть лидеры в каждой линии – Кверквелия, Денисов и Фарфан, да и в целом состав весьма неплохой.

    – «Локомотиву» нужно зимнее усиление?

    – Если новички будут сильнее нынешних футболистов, то – да. Навскидку, точно не помешал бы железнодорожникам один хороший крайний полузащитник. Потому что сейчас слева у них играет то Фарфан, то Миранчук, то Фернандеш.

    Источник: «Спорт уик-энд»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.12.2017 09:02
    Рекомендуем
    Комментарии (1)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    ologreds
    1694991730
    numo529234
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+