Агент Рейны опроверг его переход в «Милан»

Футбольный агент Мануэль Гарсия Квиллон, который представляет интересы голкипера «Наполи» Пепе Рейны, опроверг информацию, согласно которой «Милан» готов пригласить его клиента. По его словам, «россонери» не обращались в неаполитанский клуб по поводу трансфера Рейны.

Напомним, что вчера появилась информация, что «Милан» готов заменить Джанлуиджи Доннарумму, у которого не складываются отношения с болельщиками, на Рейну.

Действующее соглашение Рейны с «Наполи» рассчитано до середины 2018 года. Стороны пока не начинали переговоры о его продлении, но такая возможность агентом не исключается.

В текущем сезоне Рейна сыграл 15 матчей в итальянской Серии А, пропустив в них 10 голов.