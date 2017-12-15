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    Агент Рейны опроверг его переход в «Милан»

    Футбольный агент Мануэль Гарсия Квиллон, который представляет интересы голкипера «Наполи» Пепе Рейны, опроверг информацию, согласно которой «Милан» готов пригласить его клиента. По его словам, «россонери» не обращались в неаполитанский клуб по поводу трансфера Рейны.

    Напомним, что вчера появилась информация, что «Милан» готов заменить Джанлуиджи Доннарумму, у которого не складываются отношения с болельщиками, на Рейну.

    Действующее соглашение Рейны с «Наполи» рассчитано до середины 2018 года. Стороны пока не начинали переговоры о его продлении, но такая возможность агентом не исключается.

    В текущем сезоне Рейна сыграл 15 матчей в итальянской Серии А, пропустив в них 10 голов.

    Источник: Football Italia

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    15.12.2017 07:43
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    Комментарии (2)
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    allkeeper
    1513317870
    А зря. была бы достойная замена. Рейна, несмотря на 36 лет, нормально тащит
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    ologreds
    1694991732
    numo529227
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