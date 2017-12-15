Симеоне: «Если Гризманн уйдет из «Атлетико» в команду с атакующим стилем, он заиграет лучше»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о будущем нападающего Антуана Гризманна.

«Если Гризманн уйдет из «Атлетико» в команду с атакующим стилем, то он заиграет намного лучше. Ему нужна атакующая игра.

Я всегда говорю одно и то же. Я очень люблю своих игроков. Мне нравится, что они прогрессируют.

Если футболист придет ко мне и скажет: «Тренер, у меня есть единственный шанс сыграть за такую-то команду… я хочу уйти…» Это не будет проблемой, если он отдавал себя всего для меня, как это делал Гризманн.

Я знаю, что ему нужно расти. Он может уйти в какой-то момент», — сказал Симеоне.

Ранее появилась информация о том, что француз может перейти в «Барселону».