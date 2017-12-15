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    • Симеоне: «Если Гризманн уйдет из «Атлетико» в команду с атакующим стилем, он заиграет лучше»

    Симеоне: «Если Гризманн уйдет из «Атлетико» в команду с атакующим стилем, он заиграет лучше»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о будущем нападающего Антуана Гризманна.

    «Если Гризманн уйдет из «Атлетико» в команду с атакующим стилем, то он заиграет намного лучше. Ему нужна атакующая игра.

    Я всегда говорю одно и то же. Я очень люблю своих игроков. Мне нравится, что они прогрессируют.

    Если футболист придет ко мне и скажет: «Тренер, у меня есть единственный шанс сыграть за такую-то команду… я хочу уйти…» Это не будет проблемой, если он отдавал себя всего для меня, как это делал Гризманн.

    Я знаю, что ему нужно расти. Он может уйти в какой-то момент», — сказал Симеоне.

    Ранее появилась информация о том, что француз может перейти в «Барселону».

    Источник: L' Equipe

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    15.12.2017 01:35
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    Комментарии (2)
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    momwig_
    1513338304
    Добрый какой.. А в Реал он с такой же радостью его отпустит?
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    ologreds
    1694991732
    numo529217
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