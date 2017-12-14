Артур Нигматуллин — о финансовом положении «Амкара»: «Когда клуб уходил в отпуск, все нормально было»

Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин прокомментировал ситуацию с финансированием клуба.

«Я сейчас в отпуске и ничего даже не слышал о словах главного тренера и генерального директора. Когда команда уходила в отпуск, никаких плохих новостей не сообщали. Все нормально было.

По тем выплатам, которые клуб должен был сделать мне, тоже никаких проблем не было. Все платили вовремя. Сейчас неожиданно такое слышать», — сказал Нигматуллин.

Ранее появилась информация о том, что «Амкар» может прекратить существование в 2018 году.