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    • Артур Нигматуллин — о финансовом положении «Амкара»: «Когда клуб уходил в отпуск, все нормально было»

    Артур Нигматуллин — о финансовом положении «Амкара»: «Когда клуб уходил в отпуск, все нормально было»

    Вратарь «Амкара» Артур Нигматуллин прокомментировал ситуацию с финансированием клуба.

    «Я сейчас в отпуске и ничего даже не слышал о словах главного тренера и генерального директора. Когда команда уходила в отпуск, никаких плохих новостей не сообщали. Все нормально было.

    По тем выплатам, которые клуб должен был сделать мне, тоже никаких проблем не было. Все платили вовремя. Сейчас неожиданно такое слышать», — сказал Нигматуллин.

    Ранее появилась информация о том, что «Амкар» может прекратить существование в 2018 году.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.12.2017 23:08
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