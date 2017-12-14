Ари, Чорлука и Гилерме вернутся к тренировкам в общей группе 12 января

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, какие позиции клуб планирует усилить в зимнее трансферное окно. Также он рассказал о сроках восстановления защитника Ведрана Чорлуки, вратаря Гилерме и нападающего Ари.

«В зимнее трансферное окно нам хотелось бы приобрести по одному футболисту в каждую линию. Главным аргументом будет то, чтобы новый футболист был точно сильнее тех, кто сейчас есть в команде. Но как будет происходить усиление пока неизвестно.

Если даже его не произойдет, то в этом не будет ничего страшного. У нас есть главная задача, которая заключается в скорейшем выздоровлении Ари, Чорлуки и Гилерме. Все они должны начать тренировки в общей группе уже 12 января», — сказал Семин.

«Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 20 матчах.