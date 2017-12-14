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    • Ари, Чорлука и Гилерме вернутся к тренировкам в общей группе 12 января

    Ари, Чорлука и Гилерме вернутся к тренировкам в общей группе 12 января

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин рассказал о том, какие позиции клуб планирует усилить в зимнее трансферное окно. Также он рассказал о сроках восстановления защитника Ведрана Чорлуки, вратаря Гилерме и нападающего Ари.

    «В зимнее трансферное окно нам хотелось бы приобрести по одному футболисту в каждую линию. Главным аргументом будет то, чтобы новый футболист был точно сильнее тех, кто сейчас есть в команде. Но как будет происходить усиление пока неизвестно.

    Если даже его не произойдет, то в этом не будет ничего страшного. У нас есть главная задача, которая заключается в скорейшем выздоровлении Ари, Чорлуки и Гилерме. Все они должны начать тренировки в общей группе уже 12 января», — сказал Семин.

    «Локомотив» занимает первую строчку в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков в 20 матчах.

    Источник: Спорт FM

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    14.12.2017 23:00
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    Комментарии (5)
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    XaXatyn
    1513282702
    Вон уже хорошее новости пошли !
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    DeviDjons
    1513312687
    Если не усилятся качественно, то удержаться будет проблемотично вдвойне!
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    Fan Loko mik
    1513326347
    Локо нужно усиление, но не безбашенное, как у Зенита! Весной будет трудно удержать лидество играя на два фронта одними и теми же игроками! Ну и перспектива, я надеюсь появилась, на ЛЧ тоже аргумент для подписания новичков.
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    ologreds
    1694991732
    numo529204
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