Гендиректор «Ахмата» — о предложении Федуна: «В регионах тоже хотят видеть топовые команды»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна сократить количество клубов РФПЛ.

– У нас большая страна. И в регионах тоже хотят видеть и «Зенит», и «Спартак», и другие команды. Как мы тогда хотим популяризировать футбол и привлекать зрителей?

– Уже сейчас понятно, что в первой семерке будут те команды, у которых бюджеты больше. Соответственно пропасть между клубами будет только расти.

– Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, 1/4 финала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов премьер-лиги?

– Теоретически эту идею можно рассмотреть. Но нынешняя система, на наш взгляд, более приемлемая. И для своих болельщиков счастье видеть свою команду дома. А то, что заявляет президент «Спартака», понятно – ему хочется собирать полные трибуны, но надо думать не только о себе, но и о других.

Как быть «Уралу», «Амкару», «СКА-Хабаровску»? У них зрители только на «Спартак» и собираются.

«Он хочет похоронить футбол в стране». Федун предложил сократить число команд в РФПЛ