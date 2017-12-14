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    • Гендиректор «Ахмата» — о предложении Федуна: «В регионах тоже хотят видеть топовые команды»

    Гендиректор «Ахмата» — о предложении Федуна: «В регионах тоже хотят видеть топовые команды»

    Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал предложение владельца «Спартака» Леонида Федуна сократить количество клубов РФПЛ.

    – У нас большая страна. И в регионах тоже хотят видеть и «Зенит», и «Спартак», и другие команды. Как мы тогда хотим популяризировать футбол и привлекать зрителей?

    – Уже сейчас понятно, что в первой семерке будут те команды, у которых бюджеты больше. Соответственно пропасть между клубами будет только расти.

    – Что думаете о предложении проводить матчи 1/16, 1/8, 1/4 финала Кубка России в городах, где пройдет ЧМ-2018, но нет клубов премьер-лиги?

    – Теоретически эту идею можно рассмотреть. Но нынешняя система, на наш взгляд, более приемлемая. И для своих болельщиков счастье видеть свою команду дома. А то, что заявляет президент «Спартака», понятно – ему хочется собирать полные трибуны, но надо думать не только о себе, но и о других.

    Как быть «Уралу», «Амкару», «СКА-Хабаровску»? У них зрители только на «Спартак» и собираются.

    «Он хочет похоронить футбол в стране». Федун предложил сократить число команд в РФПЛ

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.12.2017 21:32
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    Комментарии (4)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Антибиотик
    1513282790
    Есть же адекватные люди! А зажравшемуся федунцу только и хочется под себя систему подстроить.
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    OfaZavr
    1513326869
    все верно сказал.
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    Borz1
    1513332749
    отлично сказал
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    ologreds
    1694991734
    numo529197
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