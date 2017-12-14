Мутко — о предложении Федуна реформировать РФПЛ: «Проще, конечно, заставить сверху, но нужно решать самим»

Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о предложении владельца «Спартака» Леонида Федуна сократить количество клубов РФПЛ.

«Мысли хорошие, но их надо обсуждать, послушать общественность и принять решение, есть комитеты РФС — пожалуйста, отработайте позицию. Это нормальная дискуссия, у нас есть стратегия (стратегия развития футбола до 2030 года – прим. ред.), и она проходит в ее рамках.

У меня есть свое мнение. Все предложения я понимаю, сам из этой среды. Проще, конечно, заставить сверху, но нужно решать самим. Мы должны быть одной спортивной семьей.

Любому клубу, у которого есть свой стадион, надо играть 25-30 матчей, чтобы поддерживать экономику клуба. Но, может, и не сокращать надо лигу, а только расширять? Это вопрос дискуссионный», — сказал Мутко.

Напомним, что Федун предложил сократить количество клубов РФПЛ до 14.

«Он хочет похоронить футбол в стране». Федун предложил сократить число команд в РФПЛ