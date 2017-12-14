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    • Мутко — о предложении Федуна реформировать РФПЛ: «Проще, конечно, заставить сверху, но нужно решать самим»

    Мутко — о предложении Федуна реформировать РФПЛ: «Проще, конечно, заставить сверху, но нужно решать самим»

    Президент РФС Виталий Мутко поделился мнением о предложении владельца «Спартака» Леонида Федуна сократить количество клубов РФПЛ.

    «Мысли хорошие, но их надо обсуждать, послушать общественность и принять решение, есть комитеты РФС — пожалуйста, отработайте позицию. Это нормальная дискуссия, у нас есть стратегия (стратегия развития футбола до 2030 года – прим. ред.), и она проходит в ее рамках.

    У меня есть свое мнение. Все предложения я понимаю, сам из этой среды. Проще, конечно, заставить сверху, но нужно решать самим. Мы должны быть одной спортивной семьей.

    Любому клубу, у которого есть свой стадион, надо играть 25-30 матчей, чтобы поддерживать экономику клуба. Но, может, и не сокращать надо лигу, а только расширять? Это вопрос дискуссионный», — сказал Мутко.

    Напомним, что Федун предложил сократить количество клубов РФПЛ до 14.

    «Он хочет похоронить футбол в стране». Федун предложил сократить число команд в РФПЛ

    Источник: ТАСС

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    14.12.2017 21:23
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    Комментарии (8)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    qawzsexdr
    1513277213
    Может проще федуна сократить ?
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    alex1951
    1513277597
    ,,Иван Васильевич меняет профессию,, Царь: У меня тоже один был ,усее крылья изобретал.. так я ехо на бочку с порохом посадил,пууущай полетаеить.....
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    Gullit 76
    1513282694
    Прочёл Мутко — о предложении Федуна расформировать рфпл.
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    Livkot
    1513305628
    Я вообще предлагаю Две лиги создать : лига 1 (федунчик и Ко. это Москва) и лига 2 все остальные нормальные команды.
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    Сибирь за Спартак
    1513322039
    Сталина на вас нет.
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    momwig_
    1513323384
    Обсуждать, послушать общественность - фром зем хартс ин инглиш. Тьфу, долбаные идиоты. Уж такого говна понавсплывало за последние годы, что все долго не перетонут, там, ниже, уже такое же говно на подходе.
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    ologreds
    1694991734
    numo529196
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