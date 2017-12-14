Галактионов утвержден на посту главного тренера «Ахмата»

«Ахмат» сообщил о утверждении на посту главного тренера команды Михаила Галактионова. С 33-летним специалистом подписан контракт сроком на 3,5 года.

«Сегодня мы подписали долгосрочный контракт с Михаилом Галактионовым. Он утвержден в должности главного тренера. Контракт рассчитан на 3,5 года.

Михаил Михайлович приходил в клуб помощником главного тренера. Приняв команду в экстренной ситуации после отставки Олега Кононова в качестве исполняющего обязанности, он прекрасно справился. Тренировочный процесс носил интенсивный характер, команда демонстрировала атакующий, комбинационный футбол. Что очень важно, футболисты с душой приняли требования и тренировочный процесс Михаила Михайловича.

В четырех играх из пяти под руководством Галактионова команда добивалась результата. Михаил Михайлович молодой специалист, уже добивавшийся успехов с юношескими сборными страны. Уверен, его ждет большое будущее в тренерской карьере. Желаю Михаилу Михайловичу удачи и плодотворной работы на зимних подготовительных сборах при подготовке команды к весенней части чемпионата», – написал президент клуба Магомед Даудов.

«Ахмат» ушел на зимний перерыв, находясь на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.