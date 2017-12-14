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    Галактионов утвержден на посту главного тренера «Ахмата»

    «Ахмат» сообщил о утверждении на посту главного тренера команды Михаила Галактионова. С 33-летним специалистом подписан контракт сроком на 3,5 года.

    «Сегодня мы подписали долгосрочный контракт с Михаилом Галактионовым. Он утвержден в должности главного тренера. Контракт рассчитан на 3,5 года.

    Михаил Михайлович приходил в клуб помощником главного тренера. Приняв команду в экстренной ситуации после отставки Олега Кононова в качестве исполняющего обязанности, он прекрасно справился. Тренировочный процесс носил интенсивный характер, команда демонстрировала атакующий, комбинационный футбол. Что очень важно, футболисты с душой приняли требования и тренировочный процесс Михаила Михайловича.

    В четырех играх из пяти под руководством Галактионова команда добивалась результата. Михаил Михайлович молодой специалист, уже добивавшийся успехов с юношескими сборными страны. Уверен, его ждет большое будущее в тренерской карьере. Желаю Михаилу Михайловичу удачи и плодотворной работы на зимних подготовительных сборах при подготовке команды к весенней части чемпионата», – написал президент клуба Магомед Даудов.

    «Ахмат» ушел на зимний перерыв, находясь на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    14.12.2017 18:53
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    Комментарии (6)
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    OfaZavr
    1513269402
    ну посмотрим как дальше у него пойдет, пока да нормально справился, вдруг новый сильный специалист получиться.
    Ответить
    Diesel133
    1513271127
    Даудов - герой России? охренеть
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    ologreds
    1694991734
    numo529182
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